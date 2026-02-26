Örnektepe Mahallesi’nde bulunan özel üniversitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Eczacılık Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi S.M. ile aynı fakültede öğrenci olan F. D. arasında iddiaya göre dönem ödevi nedeniyle anlaşmazlık çıktı.

İki öğrencisi arasında başlayan tartışma sonrası F.D., S. M.’yi yangın merdivenine çağırdı. Burada çıkan kavgada F. D., S.M.’yi göğsünden 3 kez bıçakladı.

YANGIN MERDİVENİNDE BIÇAKLADI

Olayın ardından S.M. ağır yaralanırken, F. D. ise üniversiteden kaçtı. Öğrencilerin ihbarı üzerine üniversiteye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı S. M.' yi ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan öğrencinin durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Caption

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Diğer yandan olayla ilgili inceleme başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, üniversitedeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı; görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Yapılan çalışmalarda F.D., Hasköy Piripaşa Mahallesi’nde olayda kullandığı bıçakla yakalandı.

Caption

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan F.D., emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınarak hakkında adli işlem başlatılan F.D. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan F.D., 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. F.D.’nin poliste daha önceden 1 suç kaydı olduğu da öğrenildi.