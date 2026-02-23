

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Şeyh Edebali Üniversitesi Kariyer Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Pınar Özden Cankara ve Koordinatör Yardımcısı Hasan Tevfik Güzel, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ergün’ü makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, üniversite ile iş dünyası arasındaki iş birliğini geliştirmeye yönelik yürütülebilecek ortak çalışmalar üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarete TSO Başkan Vekili Yüksel Gökçedağ ve Proje Uzmanı Aslı Onur da eşlik etti.