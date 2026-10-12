Kaynak: İHA

ABD ve İran arasındaki gerginlik uluslararası deniz taşımacılığı konusunda güvenlik endişelerini büyütmeye devam ediyor. UKMTO’dan yapılan açıklamada, Umman’ın Sohar limanı yakınlarında bulunan bir tankerin İHA saldırısına uğradığı kaydedildi. Yerel yetkililerin mürettebatın tahliyesine yardımcı olduğu aktarılan açıklamada, "Olası hasarın boyutu ve çevresel etkiler henüz bilinmemektedir" denildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılırken, bölgedeki gemilere dikkatli olma ve şüpheli durumları UKMTO’ya bildirme çağrısı yapıldı.