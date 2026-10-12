Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 2026 yılının ilk 9 ayında 58 ilde toplam 83 bin 504 sosyal konutun yapımını tamamladı.
TOKİ’nin sosyal konut projelerinde 9 aylık bilanço açıklandı: Rakamlar dikkat çekti
TOKİ, 2026’nın ilk dokuz ayında 58 ilde 83 bin 504 sosyal konutun yapımını tamamladı. Ağustos ayı, 15 bin 711 konutla en yüksek üretim rakamına ulaştı.Kaynak: Haber Merkezi
Aylık üretim verilerine göre en yüksek tamamlanma sayısı, 15 bin 711 konutla ağustos ayında kaydedildi.
TOKİ’nin 2026 yılı ocak-eylül dönemine ilişkin üretim tablosuna göre, sosyal konut projelerinde yılın ilk 9 ayında önemli bir üretim gerçekleştirildi.
Bu dönemde tamamlanan konut sayısı 83 bin 504’e ulaşırken, çalışmalar Türkiye genelinde 58 ilde yürütüldü.
En yüksek üretim ağustosta gerçekleşti
Aylara göre tamamlanan konut sayıları ocakta 6 bin 325, şubatta 8 bin 858, martta 5 bin 133, nisanda 6 bin 433 ve mayısta 4 bin 777 olarak açıklandı.
Haziranda 11 bin 135, temmuzda 14 bin 593 konut tamamlanırken, ağustosta 15 bin 711 konutla yılın en yüksek aylık üretim rakamına ulaşıldı.
Eylül ayında ise tamamlanan konut sayısı 10 bin 539 oldu.
Ay
Tamamlanan konut sayısı
Ocak
6.325
Şubat
8.858
Mart
5.133
Nisan
6.433
Mayıs
4.777
Haziran
11.135
Temmuz
14.593
Ağustos
15.711
Eylül
10.539
Toplam
83.504