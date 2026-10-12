Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem TOKİ’nin sosyal konut projelerinde 9 aylık bilanço açıklandı: Rakamlar dikkat çekti

TOKİ’nin sosyal konut projelerinde 9 aylık bilanço açıklandı: Rakamlar dikkat çekti

TOKİ, 2026’nın ilk dokuz ayında 58 ilde 83 bin 504 sosyal konutun yapımını tamamladı. Ağustos ayı, 15 bin 711 konutla en yüksek üretim rakamına ulaştı.

Kaynak: Haber Merkezi
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TOKİ’nin sosyal konut projelerinde 9 aylık bilanço açıklandı: Rakamlar dikkat çekti - Resim: 1

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 2026 yılının ilk 9 ayında 58 ilde toplam 83 bin 504 sosyal konutun yapımını tamamladı.

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TOKİ’nin sosyal konut projelerinde 9 aylık bilanço açıklandı: Rakamlar dikkat çekti - Resim: 2

Aylık üretim verilerine göre en yüksek tamamlanma sayısı, 15 bin 711 konutla ağustos ayında kaydedildi.

TOKİ’nin 2026 yılı ocak-eylül dönemine ilişkin üretim tablosuna göre, sosyal konut projelerinde yılın ilk 9 ayında önemli bir üretim gerçekleştirildi.

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TOKİ’nin sosyal konut projelerinde 9 aylık bilanço açıklandı: Rakamlar dikkat çekti - Resim: 3

Bu dönemde tamamlanan konut sayısı 83 bin 504’e ulaşırken, çalışmalar Türkiye genelinde 58 ilde yürütüldü.

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TOKİ’nin sosyal konut projelerinde 9 aylık bilanço açıklandı: Rakamlar dikkat çekti - Resim: 4

En yüksek üretim ağustosta gerçekleşti

Aylara göre tamamlanan konut sayıları ocakta 6 bin 325, şubatta 8 bin 858, martta 5 bin 133, nisanda 6 bin 433 ve mayısta 4 bin 777 olarak açıklandı.

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TOKİ’nin sosyal konut projelerinde 9 aylık bilanço açıklandı: Rakamlar dikkat çekti - Resim: 5

Haziranda 11 bin 135, temmuzda 14 bin 593 konut tamamlanırken, ağustosta 15 bin 711 konutla yılın en yüksek aylık üretim rakamına ulaşıldı.

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TOKİ’nin sosyal konut projelerinde 9 aylık bilanço açıklandı: Rakamlar dikkat çekti - Resim: 6

Eylül ayında ise tamamlanan konut sayısı 10 bin 539 oldu.

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TOKİ’nin sosyal konut projelerinde 9 aylık bilanço açıklandı: Rakamlar dikkat çekti - Resim: 7

Ay

Tamamlanan konut sayısı

Ocak
6.325

Şubat
8.858

Mart
5.133

Nisan
6.433

7 10
TOKİ’nin sosyal konut projelerinde 9 aylık bilanço açıklandı: Rakamlar dikkat çekti - Resim: 8

Mayıs
4.777

Haziran
11.135

Temmuz
14.593

8 10
TOKİ’nin sosyal konut projelerinde 9 aylık bilanço açıklandı: Rakamlar dikkat çekti - Resim: 9

Ağustos
15.711

Eylül
10.539

Toplam
83.504

9 10
TOKİ’nin sosyal konut projelerinde 9 aylık bilanço açıklandı: Rakamlar dikkat çekti - Resim: 10
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