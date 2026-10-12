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AK Partili Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde liyakati rafa kaldıran "hülle" yöntemiyle atama skandalı, Cumhur İttifakı içinde çatlağa dönüştü. Erzurum'da istisnai kadrodan sınavsız memur yapılan bir ismin Ordu'da genel müdürlük koltuğuna oturtulmasına isyan eden MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, "Vahamet, fon krizi kadar vahim" diyerek usulsüzlüklere karşı Belediye Başkanı Hilmi Güler'i hedef aldı.

HÜLLE YOLUYLA GELEN GENEL MÜDÜRLÜK

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) Genel Müdürlüğü'ne yapılan son atama, bürokrasideki liyakat ve istisnai kadro tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Memuriyet vasfı bulunmayan Muhammet Günaydın, memur olabilmesi için önce Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nde sınavsız geçiş hakkı tanıyan "Özel Kalem Müdürlüğü" kadrosunda işe başlatıldı. Bu formülle devlet memuru statüsü kazanan Günaydın, kısa süre sonra Ordu'ya geçiş yaparak OSKİ Genel Müdürü olarak koltuğuna oturdu.

CUMHUR İTTİFAKI ORTAĞINDAN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Sözcü'den Cem Yıldırım'ın aktardığı detaylara göre, skandal atamaya ve belediye içindeki diğer usulsüzlüklere en sert tepki Cumhur İttifakı ortağı MHP'den geldi. MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, eski ilçe başkanlarının özel kalem kadrolarından memur yapıldığını belirterek faturayı doğrudan AK Partili Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’e kesti.

Şanlıtürk'ün açıklamalarından öne çıkan usulsüzlük iddiaları şu şekilde oldu;

Söz konusu atamaya yönelik eleştirisinin ittifaka zarar verdiği yönündeki iddialara sert çıkan Şanlıtürk, tablonun son dönemde patlak veren "fon krizi" kadar vahim olduğunu belirterek, "Ben Cumhur İttifakı milletvekiliyim diye herkesin yanlışına kılıf mı bulacağım? Yapanın hiç mi suçu yok?" dedi.

DOĞRUDAN TEMİN VE BASINA FİNANSMAN

Belediyenin doğrudan teminle yaptığı işlerin üzerine gidilmesi gerektiğini belirten Şanlıtürk, belediye şirketinin bütçesinden "duayen" adı altında bazı gazetecilere haram para dağıtıldığını da iddia etti.

AK Parti SKM Başkanı Özcan Gürsoy ile hem Şehit Aileleri Dernek Başkanı hem de AK Parti il yönetiminde yer alan Nurettin Korkmaz'ın büyükşehir belediye şirketinden maaş aldıkları ifşa edildi.

SINAVSIZ MEMURİYETİN FORMÜLÜ: İSTİSNAİ KADRO

Ordu'daki bu atama, devlet memurluğuna sınavsız (KPSS'siz) geçiş için kullanılan istisnai kadroların siyasi bir araca dönüşmesini yeniden gündeme taşıdı. Benzer bir yöntem, daha önce adı fon skandalıyla da anılan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya döneminde de uygulanmıştı. Kaya'nın 776 günlük bakanlık süresi boyunca 60'a yakın kişiyi özel kalem müdürü olarak atayıp sınavsız memur yaptığı iddiaları Meclis gündemine kadar taşınmıştı.