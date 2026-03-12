İzmir’in Karabağlar ilçesinde küçük bir çocuğun alkol masasında görüntülendiği video sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, videoyu paylaşan kişinin baba olduğunu tespit etti.

Emniyet birimlerinin yaptığı incelemede, görüntülerde yer alan 3 yaşındaki çocuğun babası olduğu belirlenen B.K.’nin videoyu sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

Polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma kapsamında B.K., Karabağlar ilçesinde bulunan bir iş yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenilirken, işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edileceği bildirildi.