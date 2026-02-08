Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2 Kasım 2017’de Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde PKK’nın saldırısı sonucu Ortaklar Karakolu’nda şehit olan askerlerden Ömer Küçük’ün Hatay’daki ailesini ziyaret etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdağ, şehit annesi Hatice Küçük ve baba Cuma Küçük ile bir araya geldiğini belirtti. Özdağ, şehit annesinin yıllardır gözyaşı döktüğünü ve evinin önüne yaptırılan anıtın saldırıya uğradığını aktardı.

Açıklamasında terörle müzakere iddialarına tepki gösteren Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

“Terörle müzakere edenler, Öcalan'a özgürlük isteyenler herkesten ve her şeyden önce Şehit Ömer Küçük'ün anne ve babasına gidip, 'Biz senin evladını katleden teröristlerin elebaşını serbest bırakacağız' desinler.”

Ümit Özdağ'ın sosyal medya paylaşımı

Özdağ’ın yaptığı paylaşım sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.