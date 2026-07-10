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Kaynak: Haber Merkezi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara'yı hedef alan açıklamalarda bulundu.

Özdağ, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak kabul eden açıklamasına dikkat çekerek, Suriye yönetiminin bu ifadeye itiraz etmediğini öne sürdü.

Paylaşımında, "Suriye'yi biz fethetmiştik ama nasıl oldu ise Trump'ın Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak kabul eden açıklamasına, Suriye'yi Beşar Esad'dan kurtaran Suriye'nin yeni cumhurbaşkanı El Şara itiraz dahi etmiyor. Aklımızla alay edilmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullanan Özdağ, Suriye yönetimine yönelik eleştirilerini dile getirdi.