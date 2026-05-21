MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör elebaşı PKK'lı Abdullah Öcalan için 'statü' istemesine tepki yağmaya devam ediyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair çok sert açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeni "çözüm süreci" önerilerini ve yayımladığı son metni hedef alan Özdağ, Bahçeli’ye tarihi bir soru yönelterek, "Tarihe, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in parçalanmasına yol açan kişi olarak geçmek mi istiyorsunuz?" dedi.

"O METİN MHP GENEL MERKEZİ'NDE YAZILMADI"

MHP lideri Devlet Bahçeli'yi lise yıllarından ve akademiden beri tanıdığını belirten Özdağ, milliyetçi camianın büyük bir şaşkınlık içinde olduğunu vurguladı. Bahçeli'nin son açıklamalarına ve atıfta bulunulan İrlanda örneğine tepki gösteren Özdağ, "En son yayınlamış olduğu metni Devlet Bey’in yazmadığından eminim. Hatta o metnin MHP Genel Merkezi'nde yazılmadığından da eminim. Bu, dışarıda bürokratik bir kanat tarafından hazırlanmış bir çalışma. Abdullah Öcalan'a bir statü verilmeye çalışılıyor. Türkiye ile İrlanda'yı nasıl karşılaştırırsınız? Devlet Bey, farkında değil misiniz? Türkiye'yi değiştiriyorsunuz." dedi.

ZAFER PARTİSİ'NİN GENÇLİK VAATLERİ: 10 YILDA EV SAHİBİ YAPACAĞIZ

Partisinin 79 maddelik Gençlik Programı'ndan detaylar paylaşan Ümit Özdağ, liyakat vurgusu yaparak mülakatı kaldıracaklarını yineledi. Gençlere yönelik ekonomik vaatlerini ise şöyle sıraladı:

Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve KYK borçları tamamen silinecek. Kaynak ise yandaş şirketlere sağlanan 3 trilyon liralık vergi muafiyetlerinin kaldırılması ve şeffaf ihalelerle sağlanacak 20 milyar dolarlık tasarruftan karşılanacak.

Kamu okullarında eğitim kalitesi artırılacak, 20 milyon öğrenciye günde bir öğün ücretsiz yemek verilecek. Üniversitelerdeki çok kişilik yurt odaları tek kişilik hale getirilecek.

Motosiklette Vergi Sıfırlanacak: Gençlerin ilk motosiklet ve koruyucu ekipman alımlarında KDV ve ÖTV sıfırlanacak.

Yabancılara konut satışı üzerinden vatandaşlık verilmesini eleştiren Özdağ, Türk gençlerinin 30 yaşında ev sahibi olabilmesi için devlet arazisi tahsisiyle, vergisiz ve 120 ay vadeli konut projesi başlatacaklarını açıkladı.

Nisan 2026 itibarıyla açlık sınırının 34 bin 587 TL olduğunu belirten Özdağ, enflasyon karşısında eriyen maaşlar nedeniyle asgari ücretli ve emeklilerin bu bayramda et yiyemeyecek duruma getirildiğini belirtti.

"BU İKTİDAR EMEKLİYE SEVK EDİLMELİ, SANDIK GELMELİ"

Üreticilerin "yakında paranız olsa bile alacak et bulamayacaksınız" uyarısında bulunduğunu aktaran Zafer Partisi lideri, hükümetin "mental bir dağınıklık" içinde olduğunu söyledi. Özdağ, "Ejder meyveli smoothie yiyip saraylardan çıkmayanlar, halkın ıstırabını görmüyorsa sandık artık halkın önüne gelmeli ve bu iktidar bir an önce emekliye sevk edilmelidir" diyerek erken seçim çağrısını yineledi.