İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda aralarında eski futbolcunun da bulunduğu 13 kişi tutuklanmasının yankıları sürüyor.

Tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan ifadesinde “20 yıllık arkadaşlarım bir anda torbacım olarak gösterildi. Yaklaşık iki ay görüştüğüm sevgilim Ş.’nin ifadeleri nedeniyle buradayım” dedi.

TUTUKLANAN KARAN'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Hakkında tutuklama kararı verilen eski futbolcu Ümit Karan’ın hakimlik ifadesi ortaya çıktı. Karan, gece hayatının olduğunu ancak uyuşturucu kullanmadığını söyledi. Karan, şu ifadeleri kullandı;

"20 senelik arkadaşlarım bir anda torbacılarım oldu ve daha önce 2 ay kadar görüştüğüm sevgili olduğum Ş’nin beyanları üzerine buradayım. Muhtemelen kendini aklamak için üzerime beyanda bulunuyor. Benim gece hayatım var ama uyuşturucu kabul etmem, başkalarının yuvalarını yıkmaya kimsenin hakkı yok, bir insanın kendini kurtarmak için 5 tane kişinin hayatını yıkabilmek bu kadar kolay olmamalı."

Ümit Karan dışında tutuklanan diğer isimler Timuçin Ünal, Ahmet Şaşmaz, Deniz Berk Cengiz, Emre Yalçın, Gökhan Gümüş, Gökmen Gürdeğir, Melis Sabah, Nuray İstek, Emircan Şahin, Murat Dönmez, Orhan Aydın ve Hakan Tunçbilek.