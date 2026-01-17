Yalova'da üç polisin şehit olduğu, altı da teröristin öldürüldüğü operasyonla ilgili iddianame hazırlandı. Bu iddianamenin ardından , Yalova’daki IŞİD yapılanmasını ortaya koyan başka bir iddianame daha gündeme geldi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan söz konusu 2'nci iddianamenin, IŞİD'in Türkiye yapılanmasını, saldırı hedeflerini ve örgütün Yalova'yı üs olarak kullanma biçimini detaylandırdığı öğrenildi.

Hedef Anıtkabir...

Sözcü TV'de yer alan habere göre, iddianamede IŞİD'in Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün edebi ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i hedef aldığı ve buraya yönelik saldırı planı yaptığı bilgisine yer verildi.

Buna göre; terör örgütünün "Dervaze" adlı Telegram kanalı üzerinden "Gelecek olan daha acı olacak" notuyla Anıtkabir'i hedef gösterdiği tespit edildi.

Polislere kafir, oy kullanmaya küfür...

Ayrıca iddianamede terör örgütü üyelerinin tape kayıtlarında, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık yemini eden polislerin "kafir" olduğu, askerlik yapmanın ve oy kullanmanın da "küfür" sayıldığı belirtiliyor.

24 ilde toplam 97 yapı

Haberde aktarilan bilgiler şöyle:

"İddianameye göre IŞİD, Yalova’da “Ahlak ve Sünnet Dergisi” adı altında örgütsel faaliyetler yürüttü. Bu yapının ruhsatının iptal edilmesinin ardından, örgüt faaliyetlerinin “İstikamet Kitap Evi” adı verilen bir mekanda sürdürüldüğü belirtildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tespitlerine göre IŞİD, Yalova’yı örgütsel eğitim ve toplanma zemini olarak seçti.

Çatışma bölgelerine gitmeden önce cihatçıların Yalova’da aynı evlerde kaldıkları, ortak baz sinyalleri verdikleri, iletişim ve para trafiğinin de bu ilde yoğunlaştığı belirlendi. Açılan dergi ve kitap evlerinde ideolojik eğitim verildiği kayda geçti.

İddianamede, IŞİD’in Türkiye genelinde dernek, kitap evi, mescit ve medrese gibi yapılar üzerinden taban kazanmaya çalıştığı; 24 ilde toplam 97 yapı tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Hazırlanan iddianamede 18 şüpheli bulunuyor. Şüpheliler hakkında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçlaması yöneltildi."