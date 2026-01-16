İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski milli futbolcu Ümit Karan hakkında karar verildi. Ümit Karan ile birlikte hakimliğe sevk edilen 13 kişi tutuklandı.

"Havaalanında gözaltına alındı"

Ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında eski milli futbolcu Ümit Karan, geçtiğimiz günlerde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan Ümit Karan ile beraber 23 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Ne olmuştu?

Bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Ümit Karan ile beraber diğer isimlerin de savcılık tamamlandı. İfade işlemlerinden sonra Karan, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığı bilgiye göre, hakkında tutuklama talebi istenen diğer isimler şunlar,

Timuçin Ünal

Ahmet Şaşmaz

Deniz Berk Cengiz

Emre Yalçın

Gökhan Gümüş

Gökmen Gürdeğir

Melis Sabah

Nazlıcan Taşkın

Nuray İstek

Emircan Şahin

Murat Dönmez

Orhan Aydın

Hakan Tunçbilek