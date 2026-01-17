Meclis'in çalışkan isimlerinden olan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, çok konuşulacak bir konuyu daha gündeme taşıdı. Yavuzyılmaz, AKP’nin, 2014-2018 yılları arasında Irak-Türkiye ham petrol boru hattında yaptığı usulsüz petrol taşıması nedeniyle görülen; Uluslararası Tahkim sürecinde yaşanan sürecin detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Olayların nasıl geliştiğini en ince ayrıntısına kadar paylaşan Yavuzyılmaz,"23 Mayıs 2014’te Irak Merkezi Hükümeti, konuyu Fransa’daki Uluslararası Tahkim Mahkemesine götürüyor. Ardından, milyarlarca dolarlık davada karar verecek olan 3 hakemden oluşan tahkim heyeti belirleniyor. Tahkim hakemlerinden birini Irak, birini Türkiye tarafı belirlerken, üçüncü hakemi de bu iki hakem ortaklaşa belirliyor" diyerek inceleme sürecine geçildiğini ve süreçten sonra bir dizi anormalliklerin yaşandığını aktardı.

Önce tahkim sekreterinin görevden çekildiğini belirten Yavuzyılmaz, ardından Irak tarafı hakemi Prof. David Caron'un ani ve hızlı gelişen (short illness) ve kan zehirlenmesi yaşayarak hayatını kaybettiğini ve ardından Türk tarafının hakemi olan Prof. Emmanuel Gaillard’ın da aort yırtılması yaşayarak hayatını kaybettiğini aktardı.

Son hakem görevden uzaklaştırılmak istendi

Son hakemin AKP tarafından 'Akıl sağlığı yoktur' denilerek görevden uzaklaştırılması için başvuruda bulunulduğunu belirten Yavuzyılmaz, bu talebin red edildiğini belirtti.

Sonuç olarak davanın uzadıkça uzadığını aktaran Yavuzyılmaz, "13 Şubat 2023 tarihine kadar bir türlü sonuçlanmıyor. AKP, bu tarihe kadar da usulsüz petrol taşımasını sürdürüyor.

Ölümlerle ilgili olarak; Bu kadar yüksek profilli 2 tahkim hakeminin aynı dava süreci içerisinde aniden vefat etmesi, Uluslararası Tahkim camiasında nadir görülen bir durum olarak kayıtlara geçiyor.

Hukuk literatüründe ‘trajik tesadüfler serisi’ olarak adlandırılıyor" dedi.