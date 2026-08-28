İstanbul’un ve Türkiye’nin en köklü kültür sanat organizasyonlarından biri olan Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali, bu yıl 36. kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. Şile’nin asırlık kültürel mirasını, geleneksel el sanatlarını, sergileri, halk oyunları gösterilerini ve müziği aynı çatı altında buluşturan festivalin ilk gününde büyük bir heyecan yaşandı.

Festival heyecanı, ilçenin en işlek noktalarından biri olan Üsküdar Caddesi üzerinde başlayan renkli kortej yürüyüşü ile ilçe merkezine taşındı. Rengarenk kostümleri, yerel motifleri ve coşkulu bando marşlarıyla Şile sokaklarını dolduran korteje, Şilelilerin yanı sıra ilçeyi ziyaret eden binlerce yerli ve yabancı misafir de yoğun ilgi gösterdi. Sokak boyunca vatandaşların alkışları ve tezahüratları eşliğinde ilerleyen kortej yürüyüşü, festivalin enerjisini tüm ilçeye yaydı.

Kortej yürüyüşünün tamamlanmasının ardından etkinlikler, Şile Marina mevkiinde kurulan dev festival alanında devam etti. Festival alanında gerçekleştirilen halk oyunları gösterileri izleyicilerle buluştu. Türkiye’nin farklı yörelerine ait geleneksel ezgiler ve yöresel dans gruplarının sergilediği büyüleyici performanslar, alanı dolduran vatandaşlar tarafından büyük bir beğeni ve ilgiyle izlendi.

Halk oyunları gösterilerinin ardından festivalin resmi açılış programına geçildi. Son derece geniş bir katılımla gerçekleştirilen açılış törenine AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi, ilçe protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış programında konuşma yapan Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi, 36. sı düzenlenen Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali’nin İstanbul’un en köklü ve saygın etkinliklerinden biri olduğunu vurguladı. Şile’nin en önemli kültürel değerlerinden biri olan ve coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alınan Şile bezinin tarihi dokusunu koruyarak yaşatmayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı temel bir görev kabul ettiklerini belirtti.

Sacit Terzi konuşmasında, çok güzel bir festivalin başladığını ifade ederek, yazın son günlerini Şile’ye yakışır bir şekilde, birbirinden kıymetli sanatçılarla, konserlerle, sergilerle, gösterilerle ve dopdolu bir programla hep birlikte yaşayacaklarını aktardı. Şile’nin eğleneceğini, coşacağını ve yine çok güzel günlere ev sahipliği yapacağını belirten Terzi, heyecanlarının ve enerjilerinin yüksek olduğunu, Şile için yapacak daha çok işlerinin bulunduğunu dile getirdi. Meydandaki coşkunun Şile’nin her şeye hazır olduğunu gösterdiğini söyleyen Terzi, 36. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali’nin Şile’ye hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek tüm katılımcılara sevgi ve saygılarını sundu.

Açılış töreninde söz alan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise festivalin sadece İstanbul’da değil, tüm Türkiye’de farklı bir güzelliği ve coşkuyu beraberinde getirdiğini belirtti. Özdemir konuşmasında, Şile bezinin önemine dikkat çekerek bu değerli organizasyonu hayata geçiren belediye başkan vekiline ve tüm ekibine yürekten teşekkür etti.

Özdemir, Şile’nin gençleri, çocukları, kadınları ve tüm fertleri için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Belediye başkan vekilinin de ifade ettiği gibi Şile’de daha yapılacak çok iş olduğunu aktaran Özdemir, il başkanlığı ve ilgili tüm kurumlar olarak belediyenin, yetkililerin ve kıymetli Şile halkının her daim yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini özellikle ifade etti.

Festivalin ilk gününün finalinde ise Türk pop ve rap müziğinin sevilen isimlerinden Sefo sahne aldı. Marina mevkiindeki festival alanını hınca hınç dolduran binlerce kişi, ünlü sanatçının sahneye çıkmasıyla birlikte büyük bir coşku yaşadı.

Sefo, dinamik sahne performansı ve popüler şarkılarıyla Şilelilere unutulmaz bir gece yaşattı. Konser alanını dolduran genç yaşlı her kesimden binlerce müziksever, Sefo’nun sevilen eserlerine hep birlikte eşlik ederek ritim tuttu. Yoğun katılımla gerçekleşen ve görsel şovlarla desteklenen konserde Şile, müzik ve festival heyecanını bir arada yaşadı.

Dört Gün Sürecek Kültür Sanat Şöleni Ağva’da Taçlanacak

Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali, sadece müzik konserleriyle değil, aynı zamanda dokuma atölyeleri, geleneksel el sanatları sergileri, panel ve söyleşiler gibi zengin bir içeriğe de ev sahipliği yapıyor. Festival boyunca Şile bezinin geleneksel yöntemlerle deniz suyunda yıkanıp kumsalda kurutulması ritüeli gibi simgeleşmiş gelenekler de ziyaretçilere sergilenecek.

Etkinlikler, 5 Eylül tarihinde Şile’nin turistik ve doğal güzellikleriyle ünlü beldesi Ağva’da düzenlenecek özel programlar, gösteriler ve konserlerle devam ederek taçlanacak. Dört gün boyunca farklı sanatçıların sahne alacağı festival, İstanbul’un kültür ve sanat hayatına damga vurmaya devam edecek.