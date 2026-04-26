Bursa Uludağ’da 3 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili davada sarsıcı bir iddia ortaya atıldı. Üsta ailesinin avukatı İsmail Eray Çokal, yangına ilk müdahale için gelen itfaiye aracında su bulunmadığını, bu ihmal nedeniyle alevlerin büyüyerek faciaya yol açtığını öne sürdü.

38 EKSİKLİKLE KAPATILAN OTELDE FACİAYA DAVETİYE

Uludağ 1. Bölge’de bulunan ve denetimlerde; mimari, yangın tesisatı ve algılama sistemlerindeki 38 farklı eksiklik nedeniyle kapatılan otelde, 27 Mart 2025’te yangın çıkmıştı. Şöminedeki közlerin alev alması sonucu başladığı belirlenen yangında; Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Üsta, oğlu milli kayakçı Berkin Üsta ve eşi Fikriye Üsta yaşamını yitirmişti.

"45 DAKİKA BOYUNCA MERKEZDEN EKİP BEKLENDİ"

Davanın ikinci duruşmasında konuşan avukat İsmail Eray Çokal, bilirkişi raporuna ve görgü tanığı ifadelerine dayanarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çokal’ın iddiaları şu noktalarda yoğunlaşıyor:

Susuz İtfaiye Aracı: Yangın başlangıç aşamasındayken bölgeye gelen ilk itfaiye aracında su olmadığı öne sürüldü.

Müdahale Gecikmesi: Bölgedeki araç yetersiz kalınca Bursa şehir merkezinden takviye istendi. Şehir merkezinden ekiplerin gelmesi yaklaşık 45 dakika sürdü.

Ölüm Nedeni Dumandan Zehirlenme: Aile üyelerinin doğrudan yanarak değil, müdahale geciktiği için dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybettiği belirtildi.



GÖRGÜ TANIĞI: "HORTUM KISA GELDİ, SU HEMEN BİTTİ"

Dosyada yer alan görgü tanığı S.Y.’nin ifadesi ise ihmaller zincirini destekler nitelikte. Tanık S.Y., olay anını şu sözlerle anlattı:

"İki itfaiye aracı geldi. Birinin suyu hemen bitti, su doldurmaya gitti. Diğerinin ise hortumu kısa kaldığı için yangına müdahale edemedi. Bursa’dan takviye ekipler gelene kadar (yaklaşık 50 dakika) yangın tüm binayı sardı."

SANIKLARA TAHLİYE VE EV HAPSİ

Bursa 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen otel sahibi Cevdet Kadir A. ve otel müdürü Tekin D., ilk duruşmada tahliye edilerek haklarında 'ev hapsi' kararı verildi.

Mahkeme heyeti, olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Kamuoyu şimdi, bilirkişi raporu ve keşif sonuçlarıyla ihmallerin netleşmesini bekliyor.