Kaza, saat 08.30 sıralarında Uludağ yolu Sarıalan mevkisinde meydana geldi. Yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünü yitirdiği Karayolları 14’üncü Bölge Müdürlüğü’ne ait tuzlama aracı, Uludağ yönüne seyir halinde olan 34 RT 591 plakalı otomobile çarptı.
Savrulan otomobil şarampole düşerken, araçtaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.