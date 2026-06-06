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Uludağ İhracatçı Birliklerinin (UİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, birliğin ilk 5 ayındaki ihracat tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 17 milyar 737 milyon 668 bin dolar olarak kaydedildi.

Birlik bünyesindeki Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) mayıs ayındaki ihracatı 2 milyar 916 milyon 377 bin dolar çıkarken, yılın 5 aylık dönemindeki ihracat toplamı da yüzde 4 artışla 15 milyar 215 milyon 167 bin dolara geldi.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), mayıs ayında 91 milyon 296 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Birliğin yılın ilk 5 ayındaki ihracatı, 509 milyon 716 bin dolar seviyesine çıktı.

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB) mayıs ihracatı, 72 milyon 375 bin dolar, 5 aylık ihracat toplamı 342 milyon 511 bin dolar seviyelerinde oldu.

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (UMSMİB) mayıs ayı ihracatı 17 milyon 459 bin dolar kaydetti.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 10 milyon 758 bin dolar ihracat oldu.