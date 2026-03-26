Corendon Airlines’ın ana sponsorluğunda düzenlenen organizasyonda, 25 ülkeden 850 sporcu yarışacak. Etaplar; 68 km Alanya Ultra Trail, 42 km Taurus Mountain Trail, 27 km Keykubat Mountain Run, 18 km Cleopatra Short Trail ve 5 km Alanya Castle Run olarak planlandı.

Alanya Ultra Trail Yarış Direktörü Talat Demirel, AA muhabirine bu yıl yarışın 6. kez gerçekleştirileceğini açıkladı. Organizasyon, 27 Mart Cuma günü fuar alanı etkinlikleri ve yarış kiti dağıtımıyla başlayacak.

Demirel, “Yarışımız 28 Mart Cumartesi günü Kleopatra Plajı’ndan start alacak ve Toroslar’ın 1500 metre yüksekliğine kadar uzanacak. Sporcular Alanya Kalesi ve Kızılkule gibi tarihi noktalar ile Yörük göç yolları ve kervan güzergahlarından geçerek zorlu bir parkuru tamamlayacak.” dedi.

2017’de Ahmet Arslan tarafından başlatılan Alanya Ultra Trail, kısa sürede Türkiye ve bölgenin en önemli dağ koşusu haline geldi. UTMB Index kapsamında uluslararası takvimde yer alan yarış, elit sporcular için ITRA puanı sağlıyor.

Demirel, “Bu yıl ilk kez uygulanacak kale parkuruyla yarışa ilgi çekmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda organizasyon turizmin gelişimine katkı sağlayacak. Yarış büyüdükçe ülke turizmine de katkı artacaktır.” diye konuştu.