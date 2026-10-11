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Kaynak: Haber Merkezi

Ülkücü Hareketin tanınmış isimlerinden, kamuoyunda “Cabbar Ağa” olarak bilinen yazar Erdoğan Aktaş, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü 71 yaşında yaşamını yitirdi.

Amasya'nın Suluova ilçesinden olan Aktaş, 1980 öncesi dönemde Ülkü Ocakları Genel Merkezinde yöneticilik görevinde bulundu. Aktaş, daha sonraki yıllarda Fransa'nın başkenti Paris'te uzun süre kaçak olarak yaşadı.

İKİ KİTABA İMZA ATTI

Siyasi geçmişinin yanı sıra yazarlığıyla da bilinen Erdoğan Aktaş, Gündüz Beyin Derviş Militanları ve İçimdeki Dünyadan Bir Paris Serencamının Romanı adlı eserleri kaleme aldı.

SULUOVA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Erdoğan Aktaş için 11 Ekim Pazar günü Suluova Şeker Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Aktaş'ın cenazesi, namazın ardından Suluova Mezarlığı'nda toprağa verildi.