Marketlerdeki tavukların renkleri neden farklı? Nedeni belli oldu

Tüketiciler arasında özellikle sarı renkli tavukların "köy tavuğu" olduğu, daha doğal koşullarda yetiştirildiği veya daha besleyici olduğu yönünde yaygın bir düşünce bulunuyor. Ancak yalnızca renge bakarak bir tavuğun yetiştirilme şekli veya kalitesi hakkında kesin bir sonuca ulaşmak mümkün değil.