Marketlerde yan yana satılan tavuklara dikkatlice bakıldığında deri renklerinin birbirinden farklı olduğu görülebiliyor. Bazıları belirgin şekilde sarı renkteyken bazıları ise beyaza yakın bir görünüme sahip oluyor.
Marketlerdeki tavukların renkleri neden farklı? Nedeni belli oldu
Market raflarında satılan tavukların bazılarının sarı, bazılarının ise neredeyse beyaz görünmesi tüketicilerin kafasını karıştırıyor. Özellikle sarı olanların daha doğal ve kaliteli olduğu düşünülse de uzmanların dikkat çektiği gerçek oldukça farklı.Kaynak: Haber Merkezi
Tüketiciler arasında özellikle sarı renkli tavukların "köy tavuğu" olduğu, daha doğal koşullarda yetiştirildiği veya daha besleyici olduğu yönünde yaygın bir düşünce bulunuyor. Ancak yalnızca renge bakarak bir tavuğun yetiştirilme şekli veya kalitesi hakkında kesin bir sonuca ulaşmak mümkün değil.
SARI TAVUK DAHA DOĞAL MI?
Sarı derili bir tavuğun daha lezzetli, doğal veya besleyici olduğu düşüncesi tek başına deri rengine bakılarak doğrulanamıyor.
Derinin sarı olması, tavuğun serbest dolaştığını veya organik koşullarda yetiştirildiğini kanıtlamadığı gibi beyaz derili bir tavuğun da kalitesiz olduğu anlamına gelmiyor.
Çiğ tavuk etinin doğal görünümü mavimsi beyazdan açık sarıya kadar farklı tonlarda olabiliyor. Bu nedenle alışveriş sırasında renk tek başına kalite göstergesi olarak değerlendirilmemeli.
PEKİ RENKLER NEDEN FARKLI?
Marketlerdeki tavukların renklerinin farklı olmasının arkasındaki temel nedenlerden biri beslenme biçimleri.
Tavukların tükettiği yemlerde bulunan karotenoid adı verilen doğal pigmentler, deri ve deri altındaki yağ dokusunun rengini etkileyebiliyor. Mısır, yonca ve kadife çiçeği gibi karotenoid içeren yemlerle beslenen tavuklarda sarı renk daha belirgin hale gelebiliyor.
Ancak farkın tek nedeni yem değil.
GENETİK ÖZELLİKLER DE ETKİLİ
Tavukların genetik yapıları da deri renginin oluşmasında önemli rol oynuyor. Bazı tavuk ırkları karotenoidleri derilerinde daha kolay biriktirirken bazıları bu maddeleri daha hızlı parçalayabiliyor.
Bu nedenle aynı yemlerle beslenen iki farklı tavuk ırkında bile farklı deri renkleri ortaya çıkabiliyor. Üreticiler de tüketicilerin tercihlerini dikkate alarak kullanılan yemlerin içeriğinde değişiklik yapabiliyor.
Kısacası markette görülen sarı renk, tek başına tavuğun köy tavuğu, organik veya daha kaliteli olduğu anlamına gelmiyor.
TAVUK ALIRKEN RENGİNDEN ÇOK BUNLARA BAKIN
Tavuk satın alırken yalnızca sarı veya beyaz olmasına göre karar vermek yerine ürünün kokusu, yüzeyinin durumu ve muhafaza koşulları dikkate alınmalı.
Özellikle etin yüzeyinde yapışkan veya sümüksü bir tabaka bulunup bulunmadığı ve ürünün uygun koşullarda saklanıp saklanmadığı kontrol edilmeli.
Sonuç olarak marketlerdeki tavukların sarı veya beyaz görünmesinin temelinde büyük ölçüde yemlerdeki doğal pigmentler ve tavuğun genetik özellikleri bulunuyor. Bu nedenle tavuğun doğallığını veya kalitesini yalnızca rengine bakarak değerlendirmek yanıltıcı olabiliyor.