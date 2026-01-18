Adana TÜYAP Çukurova Kitap Fuarı’nda dün Ülkü Ocakları Adana İl Başkanı'nın da aralarında olduğu belirtilen 20-30 kişilik grup Veryansın Tv ve Pankuş Yayınları standına saldırdı.

Saldırı sonrası bugün stant çevresinde güvenlik önlemleri alınırken vatandaşlar destek amaçlı yayınevinin kitaplarına ilgi gösterdi.

Saldırgan grup 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırılan yeni çözüm sürecine ilişkin 'T.C. Bize Devlet Kursun' isimli kitabı hedef gösterdi.

Saldırganlar "Müslüman mahallesinde salyangoz sattırmayız, Devlet Bahçeli’nin memleketinde bu kitabı sattırmayız. Orkun Özeller’in de burada kitaplarını satmayacaksınız" diyerek stantları dağıttı.

Saldırı sonrası yoğun ilgi

Saldırıda Veryansın Tv Sorumlu Müdürü ve Pankuş Yayınları İdari Müdürü Barış Yurteri de hafif yaralandı.