Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Çamlıbel Köyü’nde yer alan ve sanatçı tarafından bizzat inşa edilen bu özel mülk, "Zeytinbağı" adıyla uzun yıllardır misafirlerini ağırlıyordu. Toplamda 3 bin 250 metrekarelik bir arazi üzerine kurulu olan taş mimarili yapı; 8 odalı bir butik otel, bir restoran, geniş avlular ve müştemilatlardan oluşuyor.

Emlak ilanlarında mülkün sadece ticari bir alan değil, aynı zamanda bir yaşam sanatı simgesi olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: "Sadece bir otel değil… Bir filozofun dokunduğu, bir sanatçının yaşattığı, bir halk ozanının nefesiyle şekillenmiş bir yaşam alanı."

Haberde ayrıca, bölgenin Türkiye'nin en yüksek oksijen oranına sahip yerlerinden biri olduğu ve söz konusu tesisin sanat, gastronomi ve doğa turizmi için eşsiz bir potansiyel taşıdığı belirtildi.

Randevu usulüyle gezilebilen mülkler için sürecin profesyonel bir çerçevede yürütüldüğü ifade ediliyor.

TUNCEL KURTİZ KİMDİR?

Tuncel Tayanç Kurtiz, 1 Şubat 1936’da Kocaeli’de doğdu. Haydarpaşa Lisesi mezunu olan sanatçı, hukuk, filoloji, felsefe ve sanat tarihi gibi farklı bölümlerde eğitim görmesine rağmen mezun olmadan oyunculuğa yöneldi.

1959 yılında Dormen Tiyatrosu’nda başlayan kariyerinde "Sürü", "Umut" ve "Duvar" gibi Türk sinemasının başyapıtlarında yer aldı. 2009 yılında "Ezel" dizisinde canlandırdığı "Ramiz Karaeski" karakteri ile yeni kuşaklar tarafından da büyük bir sevgiyle karşılandı. Sanat hayatı boyunca Altın Portakal, Gümüş Ayı ve Altın Böcek gibi pek çok ulusal ve uluslararası ödüle layık görüldü.

Doğa tutkusuyla bilinen ve hayatının son dönemini Kaz Dağları’nda geçiren usta sanatçı, 27 Eylül 2013 tarihinde İstanbul’daki evinde hayata gözlerini yumdu. Mezarı, vasiyeti üzerine çok sevdiği Çamlıbel Köyü’nde bulunmaktadır.