Güney Kaliforniya Üniversitesi Yer Bilimleri Bölümü'nden araştırmacılar Sezim E. Güverçin ve Sylvain Barbot Marmara Denizi'nin altındaki jeolojik yapı, son teknoloji sismik döngü simülasyonlarıyla modelleyen bir çalışmaya imza attı.
Nature Dergisi'nden İstanbul için çarpıcı deprem analizi: 7,3 olacak
Bilim dünyasının önde gelen dergilerinden Nature Portfolio'da yayımlanan İstanbul depremi makalesi, İstanbulluları bir nebze olsun rahatlattı. Raporda Marmara Denizi altındaki fay hatlarının davranışına dair kritik veriler yer aldı.Derleyen: Aykut Metehan
Araştırma, İstanbul için tehdit oluşturan 150 km'lik sismik boşluğun tek seferde kırılma ihtimalini mümkün kılmayan "reolojik" (yapısal akışkanlık) engellerin olduğunu ortaya çıkardı
Çalışmanın en can alıcı noktası, Marmara Denizi'nin tabanın sıcaklık değişimlerinin fay davranışı üzerindeki hareketi oldu. Araştırmacılar, bölgesel ısı akışı verilerini ve laboratuvar ortamında türetilmiş sürtünme özelliklerini birleştirerek üç boyutlu bir model oluşturdu.
Sıcaklık ve Tortu Etkisi: Marmara'daki Tekirdağ ve Orta Havza gibi bölgelerde yer kabuğunun incelmiş durumda olduğunu ortaya koyan araştırmada, bunun sonucunda yer altı sıcaklığının (ısı akışının) yüksekseldiğine dikkat çekildi. Ayrıca bu havzaların kalın tortu tabakalarıyla (7 km'ye varan derinlikte) kaplı olduğu gözlendi.
Yüksek sıcaklıklar ve kalın tortu tabakaları, fayın kilitlenmesini önleyerek “creep” (sürünme) olarak adlandırılan bir harekete neden oluyor. Bu süreçte fay, deprem üretmeden yavaşça kayarak biriken enerjiyi boşaltıyor. Özellikle Tekirdağ ve Orta Havza segmentlerinde, 5 kilometreye kadar olan sığ derinliklerde aseismik (depremsiz) sürünme gözlemlendi.
Yıllardır dile getirilen “Marmara Fayı tek parça halinde kırılırsa 7,6 ve üzeri büyüklükte bir deprem üretir” senaryosu, bu çalışmayla güçlü bir karşı tezle sorgulanmış oldu. Yapılan simülasyonlar, 10 bin yıllık sismik döngüler boyunca meydana gelen depremlerin 7,3 büyüklüğünü aşmadığını ortaya koydu.
Araştırmaya göre fay, batıdan doğuya uzanan tek ve bütüncül bir hat gibi hareket etmiyor; bunun yerine, fiziksel engellerle birbirinden ayrılmış segmentler halinde işliyor.
Batı Bölümü (Ganos ve Tekirdağ), daha basit ve karakteristik kırılmalarla öne çıkıyor. Bu kesimde yaklaşık 150 yılda bir tekrarlayan ve en fazla 7,2–7,3 büyüklüğünde depremler meydana geliyor; 1912 depremi buna örnek gösteriliyor.
Doğu Bölümü (Orta Havza, Kumburgaz ve Adalar), İstanbul’a daha yakın olması nedeniyle daha karmaşık bir yapı sergiliyor. Bu kesim, kısmi kırılmaların yanı sıra daha sık aralıklarla meydana gelen ve 6,5–7,1 büyüklük aralığında değişen depremlerle karakterize ediliyor.
Çalışma, Marmara Denizi içindeki havzaların (Tekirdağ, Orta Havza, Çınarcık) yalnızca coğrafi çukurlar olmadığını; aynı zamanda deprem kırılmasını durduran ya da yavaşlatan “reolojik bariyerler” niteliği taşıdığını ortaya koyuyor.
Orta Havza Bariyeri: Kalın tortu tabakası ve yüksek termal anomali (ısı), Orta Havza segmentinde etkili bir bariyer oluşturuyor. Bu yapı, deprem yırtılmasının batıdan doğuya ya da doğudan batıya kesintisiz biçimde ilerlemesini güçleştiriyor.
Kırılmayı Sınırlandırıyor: Bu bariyerler sayesinde fayın tümünün tek seferde kırılma olasılığı düşüyor. Araştırma, 1766 ve 1912 gibi tarihsel büyük depremlerin de bu bariyerlerin etkisiyle parçalı biçimde gerçekleştiğini ve simülasyon sonuçlarının tarihsel kayıtlarla birebir örtüştüğünü ortaya koyuyor.
Simülasyonlara göre, bölgedeki fiziksel koşullar (ısı ve tortu yapısı) depremlerin büyüklüğünü sınırlıyor. En kötü senaryo simülasyonlarında bile deprem büyüklüğü 7.3'ü geçmiyor.
Tehlike geçmedi, sadece şekil değiştirdi: Araştırma deprem riskini ortadan kaldırmıyor; ancak “süper” büyüklükte tek bir deprem senaryosu yerine, birbirini tetikleyebilecek ya da farklı zamanlarda meydana gelebilecek parçalı, orta–büyük ölçekli (M 6,5–7,0) depremlere dikkat çekiyor.