Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus yapımı “Kalibr” seyir füzesi gemisi taşıyan bir geminin vurulduğunu açıkladı. Sosyal medya paylaşımında Zelenski, saldırı bilgisinin Tümgeneral Yevhenii Khmara tarafından verildiğini belirtti.

Açıklamaya göre Primorsk limanındaki hedeflere yönelik başarılı operasyon, Ukrayna Güvenlik Servisi, İnsansız Sistem Kuvvetleri, Özel Harekat Kuvvetleri, Savunma İstihbaratı ve sınır muhafızları tarafından yürütülen ortak bir operasyondu. Zelenski, koordineli çalışma için operasyon yürütenlere teşekkür etti.

Verilen bilgilere göre gemi, bir devriye botu ve gölge petrol filosuna ait başka bir tankerle birlikte vuruldu. Petrol taşıma limanının altyapısına da önemli hasar verildi. Zelenski ayrıca, Rus saldırılarına karşı Ukrayna Güvenlik Servisi’nin ek müdahalelerini de onayladığını belirtti. “Rusya, savaşını her an sona erdirebilir. Savaşı uzatmak, savunma operasyonlarımızın ölçeğini genişletmekten başka bir şeye yaramayacaktır. Ukrayna için savaşan herkese teşekkür ederim” dedi.