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Kaynak: Haber Merkezi

Ukrayna ordusu, Rus topraklarında yer alan stratejik ve lojistik noktaları uzun menzilli mühimmatlarla hedef aldı. Sosyal medya hesabı üzerinden gece saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırıların ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.

Zelenskiy, Rusya’nın Kirov şehrinde bulunan ve Rusya’nın askerî kapasitesi için kritik önem taşıyan bir sanayi tesisinin vurulduğunu belirtti. Söz konusu işletmenin, Ukrayna kentlerine yönelik düzenlenen yoğun operasyonlarda kullanılan havacılık ve füze teknolojilerine parça sağladığını vurgulayan Zelenski, operasyonu gerçekleştiren birliklere teşekkür ederek verilen karşılığın tamamen adil olduğunu söyledi.

Açıklamasında lojistik hatları hedef alma stratejilerinin sürdüğünü kaydeden Ukrayna Devlet Başkanı, Ukrayna sınırına yaklaşık 1350 kilometre uzaklıkta konumlanan bir petrol tesisinin de hedef alındığını bildirdi.

Volodimir Zelenski, resmî paylaşımında söz konusu hava saldırılarına ait olduğu belirtilen video görüntülerini de kamuoyuna sundu.