Taksilerde yeni dönem resmen başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) hazırlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlandı.

'TAKSİ MALİ CİHAZ' DÖNEMİ

Bakanlık tarafından aktarılan bilgiye göre; GİB, bu tebliğle, kayıtlı ekonomiyi desteklemek, belge düzenini sağlamak ve kartla ödeme imkanlarını artırmak amacıyla yeni bir uygulamayı devreye soktu. Tebliğ ile beraber taksi işletmecilerine taksimetrelerle entegre çalışan "taksi mali cihaz" kullanma ve kartla ödeme kabul etme zorunluluğu getirildi.

Taksimetrelerle bağlantılı çalışacak bu cihazlar, çevrim içi veri aktarımı yapabilecek ve bünyesinde EFT-POS özelliği olacak. Bu şekilde yolculuk ücreti taksimetreden cihaza otomatik aktarılmış olacak. Elle tutar girişi tarihe karışacak.

Taksimetre kapandığı zaman cihazlardan otomatik fiş veya belge düzenlenecek, fiş veya belge düzenlenmeden taksimetre yeni yolculuğa başlayamacak. Ödeme kart ile yapıldığından dolayı hem banka POS bilgilerini hem de mali fişi içeren "bütünleşik fiş" veya "e-Belge" hazırlanacak.

15 GÜN DETAYI

Taksilerde de kullanılacak yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara bir banka uygulamasının yüklenmesi zorunluluğu getirildi. Bu noktada taksi müşterilerinin kart geçmemesi nedeniyle yaşadığı mağduriyetlerin önüne geçilmiş olacak.

Mükellefler için taksi mali cihazını kullanmaya başladıkları tarihten itibaren 15 gün içinde en az bir banka veya ödeme kuruluşu ile anlaşma yaparak kartla ödeme taleplerini kabul etmek zorunda olacak.

Cihazların tebliğ ve teknik kılavuzlarda belirlenen özellikleri taşıyıp taşımadıkları, TÜBİTAK ve TSE tarafından test edilecek. Belirlenen özelliği barındırana Bakanlıkça onaylanarak kullanıma sunulacak.

TARİH VERİLDİ

Taksi işletmecilerinin cihazlara geçiş süreci ise en geç 1 Eylül'e kadar bu cihazları alıp kullanmaya başlaması gerekiyor. Bakanlık tarafından onay alıp yeni işe başlayanlar veya taksimetresini değiştirenler, 30 gün içinde sisteme eklenecek. Fakat yolcu taşımaya başlamadan önce sisteme dahil olunması gerekecek.

Yeni sistemle taksimetre verileri ve düzenlenen belgeler, taksimetre ve taksi mali cihaz üreticileri tarafından elektronik ortamda periyodik olarak GİB'e bildirilmesi gerekiyor. Bu sayede vergi güvenliğinin en üst seviyede olacak.