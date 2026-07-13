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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da Uğurcan Çakır gelişmesi gündeme oturdu. Sarı-kırmızılıların milli kalecisinin, İngiltere Premier Lig ekiplerinin radarına girdiği öne sürüldü.

NOTTİNGHAM FOREST’TAN DEV TEKLİF İDDİASI

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Nottingham Forest, Uğurcan Çakır için Galatasaray’a rekor bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Söz konusu teklifin yaklaşık 45 milyon euro seviyesinde olduğu ifade edildi.

AYRILIK İHTİMALİ MASADA

Yüksek bonservis bedeli nedeniyle hem Galatasaray yönetiminin hem de oyuncunun bu transfere sıcak baktığı iddia edilirken, sürecin nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.

PREMİER LİG HEDEFİ

Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen 30 yaşındaki kalecinin, Premier Lig’de forma giymeye istekli olduğu belirtiliyor.

TARAFTARDAN İLK TEPKİ

Transfer iddialarının gündeme gelmesinin ardından Galatasaray taraftarlarından sosyal medyada olumsuz tepkiler geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, tecrübeli kalecinin takımda kalmasını istiyor.