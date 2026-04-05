Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında dün Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Galatasaray'da uzun yıllar formasını giyip kaptanlığını yaptığı eski takımının taraftarları tarafından tepki gören Uğurcan Çakır derbi sonrası konuştu.

🎥 Uğurcan Çakır’ın doğum gününü kutladık. pic.twitter.com/ckHB2hO2G6 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 5, 2026

UĞURCAN ÇAKIR: 'İNŞALLAH SEZON SONUNDA BÜTÜN HEDEFLERE ULAŞIRIZ'

Galatasaray'da bugün 30 yaşına basan milli kalecinin doğum günü kutlandı. Tecrübeli file bekçisi, gerçekleştirilen kutlamadan dolayı teşekkür ederek, "Bu takımın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. İnşallah sezon sonunda da istediğimiz bütün hedeflere ulaşırız." dedi.