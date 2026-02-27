UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde Galatasaray’ın Lig Etabı'nda evinde 1-0 mağlup ettiği Liverpool ile yeniden eşleşmesi geniş yankı uyandırdı.

LİVERPOOL EŞLEŞMESİ STRESE SOKTU

Kura çekimini canlı yayında takip eden Galatasaraylı futbol yorumcusu Uğur Karakullukçu’nun verdiği tepki ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Juventus’u eleyerek son 16 turuna yükselen Galatasaray’ın İngiliz temsilcisi Liverpool ile eşleşmesi sonrası Uğur Karakullukçu’nun canlı yayında yüksek sesle tepki verdi.

Eşleşmenin açıklanmasının ardından yaşanan Karakullukçu'nun şaşkınlık anları kameralara yansıdı.

ORUÇLU OLDUĞUNU UNUTARAK CANLI YAYINDA SU İÇTİ

Canlı yayın esnasında yaşadığı heyecanla oruçlu olduğu unuttuğunu unutan Karakullukçu, masadaki suyu içti. Kısa süre sonra oruçlu olduğunu hatırlayan Uğur Karakullukçu, 'Günaha girdik. Allah affetsin' dedi. O anlar sosyal medyada kısa sürede yayıldı.