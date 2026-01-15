Habertürk muhabiri Eren Gürel’in aktardığı bilgilere göre, Özkan’ın kardeşi Umut Özkan, ağabeyinin hayati risk taşıyan bir süreçten geçtiğini ifade etti.

Donör beklediklerini belirten Umut Özkan, “Tüm tetkiklerimizi tamamladık ve şu an sonuçları umutla bekliyoruz. Ağabeyimin durumu ne yazık ki çok ağır. Doktorlar, uygun bir donör bulunana kadar hastaneden çıkmasına izin vermiyor. Şu an tek hedefimiz nakil sürecini sağlıklı bir şekilde tamamlamak” ifadelerini kullandı.

“YALNIZCA SERUMLA BESNLENEBİLİYOR”

Ziyaretlerin sınırlı tutulduğunu ve hijyenin büyük önem taşıdığını vurgulayan Umut Özkan, enfeksiyon riskine karşı son derece dikkatli davranıldığını belirtti. “Ağabeyim şu an yalnızca serumla beslenebiliyor. Sağlık ekibi süreci büyük bir özenle yürütüyor, kendilerine minnettarız” sözleriyle tedavinin hassasiyetine dikkat çekti.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Öte yandan Ufuk Özkan’ın sanat camiasındaki dostları da bu zorlu süreçte yalnız bırakmadı. Daha önce sosyal medya aracılığıyla donör çağrısı yapan oyuncu arkadaşlarının, hem moral desteği vermek hem de farkındalık oluşturmak adına girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi. Son ziyaretlerin, Özkan’ın motivasyonuna olumlu katkı sağladığı ifade edildi.