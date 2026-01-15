Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarının 2026 yılı için belirlenmesiyle birlikte, ücret artışlarında özel sektörün nasıl bir yol izleyeceği merak edildi. Yılın ikinci yarısında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %12,19 oranında zam yapılırken, memur ve memur emeklilerinin maaş artışı %18,60 olarak gerçekleşti.
Özel sektörde asgari ücret etkisi ne olacak? Sıra onlarda
Asgari ücret 22.104 TL’den 28.075 TL’ye yükseldi. Bu gelişmenin ardından gözler özel sektör maaşlarına çevrildi. Özellikle asgari ücretin üzerinde gelir elde eden milyonlarca çalışan, kendilerine ne oranda zam yapılacağını merak ediyor. Özel sektörde zam oranı ne olacak? Artış mümkün mü?
ÖZEL SEKTÖRDE EN BELİRLEYİCİ UNSUR: ASGARİ ÜCRET
Özel sektörde ücret artışlarını doğrudan etkileyen en temel unsur asgari ücretteki artış oldu. 2026 yılı itibarıyla geçerli olacak yeni asgari ücret %27’lik yükselişle 28.075 TL’ye çıkarıldı. Bunun yanı sıra, işverenlere sağlanan asgari ücret desteği de 1.000 TL’den 1.270 TL’ye yükseltildi.
İŞVEREN NASIL BİR POLİTİKA İZLEYECEK
Asgari ücretin üzerinde maaş alan çalışanlar, işverenlerin nasıl bir zam politikası izleyeceğini yakından takip ediyor. Zam oranları ne olacak? İşverenleri zorlamadan çalışanları tatmin edecek denge mümkün mü? Milliyet’e konuşan, Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz ile Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, özel sektörde beklenen zam oranlarına dair değerlendirmelerde bulundu.
AHMET KURTULUŞ: “ZAM ORANLARI SEKTÖRE GÖRE DEĞİŞEBİLİR”
Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş’a göre özel sektörde ücretler için bir üst sınır bulunmazken, asgari ücret yasal taban niteliği taşıyor. Kurtuluş, “2026 itibarıyla çalışanlara 28.075 TL’nin altında maaş ödenmesi mümkün değil. Zam oranlarını belirlerken asgari ücrete yapılan %27’lik artış en temel ölçüt oluyor. Ancak hizmet, üretim ve ticaret gibi sektörlerde farklı oranlar gündeme gelebilir. İşçilik maliyetleri birçok işletme için en büyük gider kalemlerinden biri. Genel çerçevede %27 oranı referans alınırken, sektörel farklılıklar da ortaya çıkabilir” dedi.
ÇALIŞMA BARIŞI İÇİN %27 ALT SINIR OLABİLİR
Kurtuluş’a göre hem işvereni zorlamayan hem de çalışanı mağdur etmeyen ortak payda %27’lik artış. “Asgari ücretli çalışanlar için bu artış zaten zorunlu. Asgari ücret 22.104 TL’den 28.075 TL’ye çıkıyorsa, 30 bin TL maaş alan bir çalışanın da benzer oranda zam alması gerekir. Aksi halde iş yerinde huzursuzluk yaşanabilir. Alt sınır %27, ortalama zam oranı ise %30 seviyelerinde olabilir” ifadelerini kullandı.
YÜKSEK MAAŞLARA DAHA SINIRLI ARTIŞ GÜNDEMDE
Zam oranlarının asgari ücret artışının altına düşmesini beklemediğini belirten Kurtuluş, “Nitelikli ve vasıfsız çalışanlar arasındaki ücret farkı korunmalı. Bu nedenle asgari ücretin biraz üzerinde maaş alanlara da en az %27 zam yapılması olası. Ancak çok yüksek gelir grubunda yer alan çalışanlar için daha sınırlı artışlar söz konusu olabilir” dedi.
ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNDE ZAM YASAL OLARAK MÜMKÜN
Asgari ücretin üzerinde zam yapılmasının önünde herhangi bir engel olmadığını vurgulayan Kurtuluş, “İşverenler kritik pozisyondaki ya da yüksek performans gösteren çalışanlarına asgari ücret artışının üzerinde zam yapabiliyor. Genel ortalamada %30 civarında bir artışla karşılaşmamız mümkün” diye konuştu.
“ASGARİ ÜCRETE YAKIN MAAŞLAR ÇALIŞMA BARIŞINI ZEDELİYOR”
Asgari ücrete komşu ücretlerin artmasının iş hayatında ciddi sorunlar yarattığını ifade eden Kurtuluş, nitelikli çalışanların asgari ücrete yakın ücretlerle çalışmasının motivasyonu düşürdüğünü ve işverenlerin bu nedenle özel zam politikaları geliştirmek zorunda kaldığını söyledi.
EMİN YILMAZ: “ASGARİ ÜCRETE KOMŞU MAAŞLAR İÇİN NET BİR ORAN YOK”
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz ise asgari ücretin yasal olarak başlangıç ücreti olduğunu hatırlatarak, “Asgari ücretin altında maaş ödenemez. Ancak iş sözleşmelerinde belirlenmiş zam oranları varsa buna uyulması gerekir. Aynı işi yapan çalışanlara farklı oranlarda zam yapılması, eşit davranma ilkesine aykırıdır ve hukuki sonuçlar doğurabilir” dedi.
Yılmaz, asgari ücrete yakın maaşlar için yasal olarak belirlenmiş bir zam oranı bulunmadığını, ancak en az asgari ücret artışı kadar, yani %27 civarında bir artışın makul olacağını ifade etti.
“ASGARİ ÜCRET, NORMAL ÜCRET HALİNE GELDİ”
Emin Yılmaz’a göre asgari ücretin yıllar içinde yaygınlaşması, normal ücret algısını değiştirdi. Bu durumun hem bireysel hem de toplumsal sorunlara yol açabileceğini belirten Yılmaz, meslek gruplarına göre farklı asgari ücretlerin belirlenmesinin daha adil olacağını savundu. Kamuda benzer bir sistemin uygulandığını hatırlatan Yılmaz, SGK’da kayıtlı yaklaşık 7.200 meslek kodu bulunduğunu ve bu yapının özel sektörde de etkin kullanılabileceğini sözlerine ekledi.