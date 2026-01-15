Özel sektörde asgari ücret etkisi ne olacak? Sıra onlarda

AHMET KURTULUŞ: “ZAM ORANLARI SEKTÖRE GÖRE DEĞİŞEBİLİR”

Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş’a göre özel sektörde ücretler için bir üst sınır bulunmazken, asgari ücret yasal taban niteliği taşıyor. Kurtuluş, “2026 itibarıyla çalışanlara 28.075 TL’nin altında maaş ödenmesi mümkün değil. Zam oranlarını belirlerken asgari ücrete yapılan %27’lik artış en temel ölçüt oluyor. Ancak hizmet, üretim ve ticaret gibi sektörlerde farklı oranlar gündeme gelebilir. İşçilik maliyetleri birçok işletme için en büyük gider kalemlerinden biri. Genel çerçevede %27 oranı referans alınırken, sektörel farklılıklar da ortaya çıkabilir” dedi.