Yeniçağ Gazetesi
15 Ocak 2026 Perşembe
İstanbul 10°
Anasayfa Gündem Dünyanın en güçlü pasaportu kimin? Türkiye kaçıncı: Şaşırtıcı liste

2026 Henley Pasaport Endeksi'ne göre, pasaportların vizesiz veya varışta vizeyle girilebilen ülke sayısına dayalı küresel sıralama belli oldu. IATA Timatic verileriyle hazırlanan listede Avrupa ve Asya ülkeleri üst sıraları domine etti. İşte 2026'nın en güçlü pasaportları...

Taner Yener Taner Yener
Son Güncelleme:
Dünyanın en güçlü pasaportu kimin? Türkiye kaçıncı: Şaşırtıcı liste - Resim: 1

Küresel seyahat özgürlüğünü ölçen 2026 Henley Pasaport Endeksi sonuçları açıklandı. Listede önemli değişimler dikkat çekerken, Türkiye'nin sıralamadaki yeri de ilgi çekti.

İşte dünyanın en güçlü pasaportları...

Dünyanın en güçlü pasaportu kimin? Türkiye kaçıncı: Şaşırtıcı liste - Resim: 2

Henley & Partners, IATA'nın güncel verilerine dayanarak hazırladığı 2026 Pasaport Endeksi'ni duyurdu; pasaportların küresel erişim gücünü ortaya koyan liste şöyle:

Dünyanın en güçlü pasaportu kimin? Türkiye kaçıncı: Şaşırtıcı liste - Resim: 3

1. Singapur: 193 ülke

Dünyanın en güçlü pasaportu kimin? Türkiye kaçıncı: Şaşırtıcı liste - Resim: 4

2. Japonya: 188 ülke

Dünyanın en güçlü pasaportu kimin? Türkiye kaçıncı: Şaşırtıcı liste - Resim: 5

3. Danimarka, Lüksemburg, İspanya, İsveç, İsviçre: 186 ülke (eşit)

Dünyanın en güçlü pasaportu kimin? Türkiye kaçıncı: Şaşırtıcı liste - Resim: 6

4. Avusturya, Belçika, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç: 185 ülke

Dünyanın en güçlü pasaportu kimin? Türkiye kaçıncı: Şaşırtıcı liste - Resim: 7
Dünyanın en güçlü pasaportu kimin? Türkiye kaçıncı: Şaşırtıcı liste - Resim: 8
Dünyanın en güçlü pasaportu kimin? Türkiye kaçıncı: Şaşırtıcı liste - Resim: 9
Dünyanın en güçlü pasaportu kimin? Türkiye kaçıncı: Şaşırtıcı liste - Resim: 10
Dünyanın en güçlü pasaportu kimin? Türkiye kaçıncı: Şaşırtıcı liste - Resim: 11
Dünyanın en güçlü pasaportu kimin? Türkiye kaçıncı: Şaşırtıcı liste - Resim: 12
Dünyanın en güçlü pasaportu kimin? Türkiye kaçıncı: Şaşırtıcı liste - Resim: 13
Dünyanın en güçlü pasaportu kimin? Türkiye kaçıncı: Şaşırtıcı liste - Resim: 14
Dünyanın en güçlü pasaportu kimin? Türkiye kaçıncı: Şaşırtıcı liste - Resim: 15
Dünyanın en güçlü pasaportu kimin? Türkiye kaçıncı: Şaşırtıcı liste - Resim: 16
Dünyanın en güçlü pasaportu kimin? Türkiye kaçıncı: Şaşırtıcı liste - Resim: 17
Dünyanın en güçlü pasaportu kimin? Türkiye kaçıncı: Şaşırtıcı liste - Resim: 18
Dünyanın en güçlü pasaportu kimin? Türkiye kaçıncı: Şaşırtıcı liste - Resim: 19
Dünyanın en güçlü pasaportu kimin? Türkiye kaçıncı: Şaşırtıcı liste - Resim: 20
Dünyanın en güçlü pasaportu kimin? Türkiye kaçıncı: Şaşırtıcı liste - Resim: 21
