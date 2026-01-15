Dünyanın en güçlü pasaportu kimin? Türkiye kaçıncı: Şaşırtıcı liste

Küresel seyahat özgürlüğünü ölçen 2026 Henley Pasaport Endeksi sonuçları açıklandı. Listede önemli değişimler dikkat çekerken, Türkiye'nin sıralamadaki yeri de ilgi çekti.
İşte dünyanın en güçlü pasaportları...
Henley & Partners, IATA'nın güncel verilerine dayanarak hazırladığı 2026 Pasaport Endeksi'ni duyurdu; pasaportların küresel erişim gücünü ortaya koyan liste şöyle:
1. Singapur: 193 ülke
2. Japonya: 188 ülke
3. Danimarka, Lüksemburg, İspanya, İsveç, İsviçre: 186 ülke (eşit)
4. Avusturya, Belçika, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç: 185 ülke