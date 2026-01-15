16.881 TL olan en düşük emekli aylığının 20 bin TL'ye yükseltilmesini öngören kanun teklifi, bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor. En düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükselirse, yüksek prim ödeyen emeklilerin maaşlarının bu artıştan sınırlı şekilde yararlandığı belirtildi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya’daki köşe yazısında, emekli maaşları arasındaki farkın giderek daraldığını ve bu daralmanın sosyal güvenlik sisteminde yeni sorunlara yol açabileceğinı söyledi.

Erdursun, Ocak ayı itibarıyla asgari ücretin 22 bin 104 TL'den 28 bin 075 TL'ye çıkarıldığını hatırlatarak aynı dönemde en düşük emekli maaşının 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükseleceğini işaret ederek "İlk bakışta bu artışlar önemli gibi görünüyor” değerlendirmesi yaptı.

Milyonlarca emeklinin aylığına yalnızca yüzde 12,19 oranında artış yapıldığına dikkat çeken Erdursun, bu artış oranının resmi enflasyon farkını yansıttığını, hayat pahalılığını telafi etmediğini vurguladı.

En düşük emekli aylığına yüzde 12,9 yerine yüzde 18,48 oranında artış yapılmasının alım gücünü artırmadığını belirten Erdursun en düşük aylık dışındaki emekliler için düzenleme yapılmamasının yeni bir bozulma yarattığını ifade etti.

YILLARA GÖRE MAAŞ FARKLARI

Paylaşılan verilere göre: Ocak 2019’da hazine katkısıyla en düşük emekli maaşı 1.000 TL, ortalama emekli aylığı 2.090 TL oldu. Aradaki fark yüzde 109.

Temmuz 2025’te en düşük aylık 16.881 TL, ortalama maaş 20.992 TL seviyesine çıktı. Fark yüzde 24’e azaldı.

Ocak 2026’da en düşük aylığın 20.000 TL, ortalama maaşın ise yaklaşık 23.551 TL seviyesine çıkması öngörüldü. Bu durumda fark yüzde 18’e indi.

Erdursun, sistemin ortalama emekli maaşlarını yukarı taşımadığını belirterek, en düşük aylığa doğru aşağı çekildiğini söyledi. Özgür Erdursun'un "Bu tabloya refah artışı demek mümkün değil” ifadeleri de dikkat çekti.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

Erdursun, asgari ücrete yapılan yüzde 27 zamla ilgili, “2026 yılı için açıklanan hedef enflasyon doğrultusunda, Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılması büyük ihtimalle gündeme gelmeyecek” değerlendirmesi yaptı.

Ocak ayında yapılan zammın, tüm yılın yükünü taşıyacağını söyleyen Erdursun, enflasyonun hedefin üzerinde gerçekleşmesi durumunda reel kayıpların kaçınılmaz olacağını vurguladı. Asgari ücretin üzerinde maaş alan çalışanların da yıl içinde zam alamayacağını belirten Erdursun "Yani yalnızca asgari ücretliler değil, orta gelir grubu da alım gücü kaybı yaşayacak” dedi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Erdursun, sorunun, en düşük emekli aylığının artırılmasında olmadığını ifade ederek, sorunun ortalama emekli aylığının ve ortalama ücretin korunamaması olduğunu ifade etti.

SGK SİSTEMİ UYARISI

Yüksek prim ödeyen kişilerin enflasyon karşısında korunamadığı bir sistemde daha fazla prim ödemenin anlamsızlaştığını belirten Erdursun bu durumun 2026 yılı sonrasında SGK sisteminde sorunlara neden olacağını duyurdu.

"Ücretler artıyor olabilir; ancak alım gücü korunmuyorsa, bu artışların toplumsal karşılığı yoktur. diyen Erdursun, gerçek refahın, nominal zamlarla değil, reel gelirlerin korunmasıyla sağlacağını ifade etti.