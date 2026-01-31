“Geniş Aile”, “Oflu Hoca”, “Emret Komutanım” ve “Cenazemize Hoş Geldiniz” gibi sevilen yapımlarda yer alan Özkan, 12 Ocak’ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. 2023 yılında siroz teşhisi konulan 50 yaşındaki oyuncu, bir süredir uzman hekimlerin yakın takibi altında tedavi görüyordu.

DONÖR BULUNDU

Karaciğer yetmezliği sebebiyle hastanede yatan Ufuk Özkan için sevindirici bir gelişme yaşandı. Organ Nakli Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaprak, uygun donörün bulunduğunu açıkladı. Donörün, Özkan’ın daha önce birlikte çalıştığı kameraman Salih Kıvırcık olduğu öğrenildi.

Yapılan tetkikler sonucunda Kıvırcık’ın nakil için anatomik olarak uygun olduğu belirlendi ve etik kurul onayı alındı. Nakil operasyonu için hazırlıkların başladığı, önümüzdeki günlerde başarılı bir operasyonun planlandığı ifade edildi.

‘GÜNDE 10 SERUM ALIYORUM’

Sağlık durumuna dair açıklamalarda bulunan Ufuk Özkan, tedavi sürecinin zorluğuna dikkat çekti. Özkan,

“Ayakta durduğuma bakmayın, günde 10 serum alıyorum. 19 günde Herkül’e döndüm. Bu hayatta yiyecek bir lokmamız varsa yeriz. Kendimizi doktorlarımıza emanet ettik,” sözleriyle durumunu anlattı.

‘BU KADAR SEVİLDİĞİMİ BİLMİYORDUM’

Ünlü oyuncu, tedavi sürecinde kendisine gösterilen destekten duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Özkan, “Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Dualar benim muhafızım oldu” diyerek duygularını paylaştı.