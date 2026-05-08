Fenerbahçe hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu’nun aktardığı bilgilere göre, UEFA’nın sarı-lacivertli kulübe haziran ayının ilk haftasında yaklaşık 15 milyon euro ceza vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin haziranın ilk haftasında ödemesi gereken 92.000.000 Euro borcu bulunuyor.

İddiaya göre söz konusu cezanın büyük bölümünün finansal limit aşımından kaynaklandığı ifade edildi.

SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Fenerbahçe cephesinde gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilirken, UEFA’nın vereceği kararın kısa süre içinde resmiyet kazanmasının beklendiği aktarıldı.

GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA

Henüz UEFA veya Fenerbahçe tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, iddia futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Olası cezanın kulübün mali planlamasını doğrudan etkileyebileceği değerlendiriliyor.