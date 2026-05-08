Kulüpte başkanlık yarışı için şu ana kadar Aziz Yıldırım ve Hakan Safi adaylığını açıklarken, üçüncü bir aday çıkmadı. Daha önce adaylığını duyuran Barış Göktürk ise Aziz Yıldırım lehine yarıştan çekildi.

NTV'nin haberine göre iki başkan adayının transfer planlarında sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız isimler ve takımlarından ayrılması beklenen oyuncular yer alıyor.

Listede Dusan Vlahovic, Bernardo Silva, Ibrahima Konate, Leon Goretzka, Mohamed Salah, Bruno Fernandes ve Rafael Leao gibi dünyaca ünlü futbolcuların bulunduğu ifade edildi.

Aziz Yıldırım’ın ekibinin geniş bir transfer havuzu hazırladığı ve resmi temasların önümüzdeki hafta başlayacağı aktarıldı.

Hakan Safi’nin ise transfer sürecinde daha agresif ve hızlı bir strateji izlediği belirtildi. İki adayın da hem menajer önerileri hem de kendi takipleri doğrultusunda birçok yıldızı gündemine aldığı ifade edildi.