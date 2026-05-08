Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, telefonlarını kapattı, hiçbir CHP'li ile görüşmüyor. Köksal'a Afyon'dan seslenen Ali Mahir Başarır, geçmişte mecliste omuz omuza çalıştıklarını hatırlatarak, "Seni kim tehdit ediyor? Bana söyle bana! Ali Mahir Başarır'a söyle. Ben senin arkanda dururum ama sen de sarayın önünde eğil be kardeşim" diyerek sitem etti.

Ali Mahir Başarır'ın konuşması şöyle:

"SANA TAKILACAK KELEPÇEYİ BEN KOLUMA TAKARIM"

Sen neyden korkuyorsun? Kimden korkuyorsun? Seni kim tehdit ediyor? Bana söyle bana! Grup Başkanvekili seçildiğin, beraber mücadele ettiğin arkadaşın Ali Mahir Başarır’a söyle. Ben arkanda dururum. Seni tehdit edenin yakasına ben yapışırım. Sana takılacak kelepçeyi ben koluma takarım.

"EĞİLME BE KARDEŞİM"

Ama sen Saray’ın önünde eğilme be kardeşim! Eğilme, omurgalı ol! Yenilme, dik dur, dik dur! Yenilme. Bakın benim içim acıyor, yüreğim acıyor. Beyefendi kaybettiği yerleri baskıyla, zulümle alıyor. Eline bir yargının yularını almış, korkuttuğu kişilere bu yuları takıyor, onları Saray’a park ediyor. Yaşasın o yuları takmayıp Saray’a 'dur' diyenler!"