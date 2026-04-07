Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci prestijli organizasyonu UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final heyecanı başlıyor. Yarın ve 9 Nisan Perşembe günü toplam 4 karşılaşma oynanacak.

Bu turda oynanacak rövanş mücadeleleri 16 Nisan Perşembe günü yapılacak ve kazanan takımlar, yarı finale yükselecek. Taraftarlar, çeyrek final eşleşmelerinin sonuçlarını merakla takip edecek.

Ligde çeyrek final ilk maçlarının (TSİ) programı şöyle:

Yarın:

19.45 Braga (Portekiz) - Real Betis (İspanya)

Perşembe:

22.00 Freiburg (Almanya) - Celta Vigo (İspanya)

22.00 Porto (Portekiz) - Nottingham Forest (İngiltere)

22.00 Bologna (İtalya) - Aston Villa (İngiltere)