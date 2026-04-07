ABD’de son yıllarda hızlı büyümesiyle dikkat çeken kurabiye zinciri Taylor Chip, finansal zorluklar nedeniyle iflas koruma başvurusunda bulundu. Şirket, tüm mağazalarını kapatma kararı aldığını duyurdu.

2018 yılında kurulan ve kısa sürede büyüyen marka, son dönemde artan mali baskılar karşısında ayakta kalamadı. Şirket yönetimi, yaklaşık 2,5 yıldır sürdürülen toparlanma çabalarının sonuç vermediğini açıkladı.

Taylor Chip’in iflası, gıda sektöründe yaşanan daha geniş çaplı daralmanın bir parçası olarak değerlendiriliyor. Sektörde faaliyet gösteren bazı zincirlerin de benzer şekilde mağaza kapanışları ve kârlılık sorunlarıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Daha önce Mrs. Fields, Great American Cookies ve Crumbs Bake Shop gibi markaların yaşadığı süreçler de tek ürüne dayalı iş modellerinin risklerini yeniden gündeme getirdi.

Uzmanlar, artan maliyetler ve değişen tüketici alışkanlıklarının, bu tür markaların sürdürülebilirliğini zorlaştırdığını ifade ediyor. Şirketin kurucuları da yaptıkları açıklamada, büyüme sürecinde alınan risklerin beklenen sonucu vermediğini belirtti.