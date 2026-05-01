TEKSAS’TA HAVACILIK FACİASI: 5 ÖLÜ

ABD'nin Teksas eyaletinde 'Cessna 421C' tipi küçük bir uçağın düşmesi sonucu büyük bir trajedi yaşandı. Hays County yetkililerinden Yargıç Ruben Becerra, kazanın Austin kentinin yaklaşık 64 kilometre güneybatısında yer alan Wimberley bölgesinde meydana geldiğini duyurdu. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve kurtarma ekipleri, uçağın yüksek hızla yere çarpması sonucu uçaktaki 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

HAVADA ÇARPIŞMA BELİRTİSİ YOK

İlk incelemelerde uçakta herhangi bir çarpışma izine rastlanmadığını ifade eden Becerra, olay sırasında bölgede bulunan ikinci bir uçağın ise rotasından sapmayarak New Braunfels'e güvenli bir iniş gerçekleştirdiğini kaydetti.Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ekipleri kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı.