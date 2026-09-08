Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: ANKA

Kartal Belediyesi, ilçenin kentsel geleceğini küresel ölçekte akademik bir iş birliğiyle ele alan uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Düzenlenen The Great Game-İstanbul 2026 yaz okulu ile 12 gün boyunca mimarlığın ve kentsel tasarımın kalbi Kartal ilçesinde atıyor.

Bu önemli organizasyon Torino, İstanbul ve Priştine kentlerinden gelen 21 lisansüstü mimarlık öğrencisi ile üç farklı ülkenin akademisyenlerini Kartal çatısı altında bir araya getiriyor. Programın genel koordinasyonunu ise Politecnico di Torino bünyesinde görev yapan Alp Arda üstleniyor.

Söz konusu özel model, Türkiye’de ilk kez Kartal’ın somut kentsel dönüşüm gündemine uyarlandı. Atölye çalışmalarında öğrenciler; bakanlıktan mahalle derneklerine, özel sektörden yerel yönetime kadar farklı aktörlerin rollerini üstlenerek mevzuat, ekonomi ve yönetişim gerçekleriyle sınav veren yenilikçi tasarım stratejileri üretti.

Gerçekleştirilen saha çalışmaları sırasında akademisyen ve öğrencilerden oluşan heyet, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i de makamında ziyaret ederek hazırlanan projelere ve ilçe vizyonuna ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, uluslararası akademik iş birliklerinin ilçenin geleceğine ilişkin ortak akıl oluşturulmasındaki kritik rolüne dikkat çekti. Yüksel, genç mimarların sahada edindikleri doğrudan izlenimlerle geliştirecekleri önerilerin Kartal halkı ve ilçe geleceği için son derece kıymetli olduğunu vurguladı.

Çalışma süresince genç mimarlık öğrencilerine uluslararası uzmanlardan oluşan geniş bir akademisyen kadrosu rehberlik ediyor. Atölye ve saha süreçlerinde Politecnico di Torino kadrosundan Prof. Michele Bonino, Prof. Valeria Federighi, Prof. Edoardo Bruno ve Dr. Öğretim Üyesi Alp Arda yer alırken; AURA İstanbul ekibinden Yılmaz Değer, Sinan İzgi ve Seda Altan projeye doğrudan rehberlik sağlıyor.

Süreç içerisinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden bazı öğrenciler de çalışmalara aktif destek verecek. Genç yeteneklerin saha araştırmaları ve yoğun atölye çalışmaları sonucunda hazırladığı projeler, süreç tamamlandığında detaylı bir sunumla kamuoyuna aktarılacak.