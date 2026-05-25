U19 Gelişim Ligi’nde Türkiye şampiyonluğuna ulaşarak önemli bir başarı elde eden Manisa Futbol Kulübü U19 Takımı, UEFA Gelişim Ligi Play-Off rövanş karşılaşmasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Trabzon Kadir Özcan Tesisleri’nde oynanacak mücadele saat 15.00’te başlayacak.

İki ekip arasında Manisa’da oynanan ilk karşılaşma 1-1’lik eşitlikle tamamlandı. Trabzon’da oynanacak rövanş müsabakasını kazanan taraf finale yükselmeye hak kazanacak.

Karşılaşmanın normal süresinin beraberlikle tamamlanması halinde uzatma dakikalarına geçilecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa finale çıkan takımı seri penaltı atışları belirleyecek.