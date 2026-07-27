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Kaynak: AA

İtalya'da düzenlenen Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nın B Grubu'ndaki son maçında Türkiye ile Slovakya karşı karşıya geldi.

Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan ay yıldızlı ekip, mücadeleden 93-63'lük farklı galibiyetle ayrıldı ve grubunu üçte üç yaparak lider tamamladı.

MİLLİLER İLK YARIDA FARKI AÇTI

Karşılaşmaya etkili başlayan milli takım, ilk çeyreği 25-9 önde kapattı.

Savunmada rakibine büyük üstünlük kuran Türkiye, soyunma odasına da 51-17'lik farklı skorla girdi. Son çeyreğe ise 74-40 önde giren milliler, mücadeleyi rahat bir galibiyetle tamamladı.

RAKİP AVUSTURYA

Grup aşamasını yenilgisiz tamamlayan Türkiye, son 16 turunda A Grubu'nu son sırada bitiren Avusturya ile eşleşti.

Ay yıldızlı ekip, çeyrek final bileti için 29 Temmuz Çarşamba günü Avusturya karşısına çıkacak.

ÜÇTE ÜÇLE GELDİ

Türkiye, grup aşamasındaki ilk maçında Danimarka'yı 88-62 mağlup etti. İkinci karşılaşmada Sırbistan'ı 57-53'lük skorla geçen milliler, Slovakya galibiyetiyle grup etabını namağlup tamamlayarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.