İtalya'da düzenlenen Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nın B Grubu'ndaki son maçında Türkiye ile Slovakya karşı karşıya geldi.

U18 Milliler Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladıU18 Milliler Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladıSpor

Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan ay yıldızlı ekip, mücadeleden 93-63'lük farklı galibiyetle ayrıldı ve grubunu üçte üç yaparak lider tamamladı.

U18 Milliler Slovakya'yı 30 sayı farkla yenerek gruptan namağlup lider çıktı - Resim : 2

MİLLİLER İLK YARIDA FARKI AÇTI

Karşılaşmaya etkili başlayan milli takım, ilk çeyreği 25-9 önde kapattı.

Savunmada rakibine büyük üstünlük kuran Türkiye, soyunma odasına da 51-17'lik farklı skorla girdi. Son çeyreğe ise 74-40 önde giren milliler, mücadeleyi rahat bir galibiyetle tamamladı.

U18 Milliler Slovakya'yı 30 sayı farkla yenerek gruptan namağlup lider çıktı - Resim : 3

RAKİP AVUSTURYA

Grup aşamasını yenilgisiz tamamlayan Türkiye, son 16 turunda A Grubu'nu son sırada bitiren Avusturya ile eşleşti.

Ay yıldızlı ekip, çeyrek final bileti için 29 Temmuz Çarşamba günü Avusturya karşısına çıkacak.

U18 Milliler Slovakya'yı 30 sayı farkla yenerek gruptan namağlup lider çıktı - Resim : 4

ÜÇTE ÜÇLE GELDİ

Türkiye, grup aşamasındaki ilk maçında Danimarka'yı 88-62 mağlup etti. İkinci karşılaşmada Sırbistan'ı 57-53'lük skorla geçen milliler, Slovakya galibiyetiyle grup etabını namağlup tamamlayarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.