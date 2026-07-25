Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

İtalya'nın Trentino kentinde düzenlenen Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden U18 Erkek Milli Takımı, B Grubu'ndaki ilk maçında Danimarka'yı 88-62 mağlup etti.

MİLLİLER İLK YARIDA ÇİFT HANELİ FARKI YAKALADI

Karşılaşmaya etkili başlayan ay-yıldızlı ekip, ilk periyodu 18-15 önde tamamladı. İkinci çeyrekte savunmada ve hücumda üstünlüğünü sürdüren milliler, soyunma odasına 39-28'lik avantajla girdi.

İKİNCİ YARIDA MAÇ KOPTU

Üçüncü periyotta da oyun kontrolünü elinden bırakmayan Türkiye, son çeyreğe 68-46 önde girdi. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan milliler, parkeden 88-62'lik farklı galibiyetle ayrılarak Avrupa Şampiyonası'na moralli başladı.

SIRADAKİ RAKİP SIRBİSTAN

Ay-yıldızlı ekip, Avrupa Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Türkiye, güçlü rakibini de mağlup ederek grupta avantaj yakalamayı hedefliyor.