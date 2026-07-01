FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası son 16 turunda Türkiye, Basketbol Gelişim Merkezi'nde Venezuela ile karşı karşıya geldi.
GERİ DÖNÜŞLE GELEN GALİBİYET
Karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-22 önde tamamlayan ay-yıldızlı ekip, soyunma odasına 40-37 geride gitti. Üçüncü periyotta oyunun kontrolünü ele geçiren milliler, son bölümü de iyi oynayarak parkeden 78-73 galip ayrıldı.
KARUTASU YILDIZLAŞTI
Milli takımda Darius Karutasu kaydettiği 25 sayıyla galibiyetin başrolü oldu ve takımını çeyrek finale taşıyan isimlerin başında yer aldı.
RAKİP FRANSA
Son 8 takım arasına kalan Türkiye, çeyrek finalde 3 Temmuz Cuma günü Fransa ile karşı karşıya gelecek.