Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi 820 bin TL’nin mevduat faizi 32 günlük getirisi uçtu: Banka banka güncel oranlar

820 bin TL’nin mevduat faizi 32 günlük getirisi uçtu: Banka banka güncel oranlar

820 bin TL’nin mevduat kazanç getirisi belli oldu. Bankaların güncel mevduat faiz oranları ortaya çıktı. İşte banka banka güncel oranlar...

Züleyha Öncü Züleyha Öncü
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820 bin TL’nin mevduat faizi 32 günlük getirisi uçtu: Banka banka güncel oranlar - Resim: 1

Birikimlerini risksiz bir şekilde değerlendirmek ve enflasyona karşı korumak isteyen yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan vadeli mevduat hesaplarında rekabet devam ediyor.

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820 bin TL’nin mevduat faizi 32 günlük getirisi uçtu: Banka banka güncel oranlar - Resim: 2

Bankaların sunduğu "Hoş geldin" faizleri ve günlük kazandıran hesap kampanyaları ile faiz oranları yüzde 47 seviyelerine kadar ulaştı.

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820 bin TL’nin mevduat faizi 32 günlük getirisi uçtu: Banka banka güncel oranlar - Resim: 3

CEPTE TEB
Marifetli Hesap
Faiz Oranı: %46,00
Net Getiri: 27.282 TL
Vade Sonu Tutar: 847.282 TL

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820 bin TL’nin mevduat faizi 32 günlük getirisi uçtu: Banka banka güncel oranlar - Resim: 4

ODEA
Günlük Kazandıran Oksijen Hesap


Faiz Oranı: %45,00
Net Getiri: 26.689 TL
Vade Sonu Tutar: 846.689 TL

Yeni Vadeli Mevduat


Faiz Oranı: %42,50
Net Getiri: 25.207 TL
Vade Sonu Tutar: 845.207 TL

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820 bin TL’nin mevduat faizi 32 günlük getirisi uçtu: Banka banka güncel oranlar - Resim: 5

ON Dijital


ON Plus
Faiz Oranı: %46,00
Net Getiri: 27.282 TL
Vade Sonu Tutar: 847.282 TL


E-Mevduat
Faiz Oranı: %42,50
Net Getiri: 25.207 TL
Vade Sonu Tutar: 845.207 TL

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820 bin TL’nin mevduat faizi 32 günlük getirisi uçtu: Banka banka güncel oranlar - Resim: 6

AKBANK


Vadeli TL Hesap


Faiz Oranı: %42,50
Net Getiri: 25.207 TL
Vade Sonu Tutar: 845.207 TL


Serbest Plus Hesap


Faiz Oranı: %42,00
Net Getiri: 24.910 TL
Vade Sonu Tutar: 844.910 TL

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820 bin TL’nin mevduat faizi 32 günlük getirisi uçtu: Banka banka güncel oranlar - Resim: 7

ALTERNATİF BANK
VOV Hesap
Faiz Oranı: %46,00
Net Getiri: 27.282 TL
Vade Sonu Tutar: 847.282 TL

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820 bin TL’nin mevduat faizi 32 günlük getirisi uçtu: Banka banka güncel oranlar - Resim: 8

ING
Turuncu Hesap
Faiz Oranı: %45,00
Net Getiri: 26.689 TL
Vade Sonu Tutar: 846.689 TL

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820 bin TL’nin mevduat faizi 32 günlük getirisi uçtu: Banka banka güncel oranlar - Resim: 9

GETİRFİNANS


Günlük Vadeli Hesap


Faiz Oranı: %44,00
Net Getiri: 26.096 TL
Vade Sonu Tutar: 846.096 TL


Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %42,00
Net Getiri: 24.910 TL
Vade Sonu Tutar: 844.910 TL

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820 bin TL’nin mevduat faizi 32 günlük getirisi uçtu: Banka banka güncel oranlar - Resim: 10

N Kolay Bono
Faiz Oranı: %41,00
Net Getiri: 24.317 TL
Vade Sonu Tutar: 844.317 TL

10 15
820 bin TL’nin mevduat faizi 32 günlük getirisi uçtu: Banka banka güncel oranlar - Resim: 11


Garanti BBVA


E-Vadelİ Hesap


Faiz Oranı: %41,00
Net Getiri: 24.317 TL
Vade Sonu Tutar: 844.317 TL

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820 bin TL’nin mevduat faizi 32 günlük getirisi uçtu: Banka banka güncel oranlar - Resim: 12

ENPARA
Vadelİ Mevduat
Faiz Oranı: %40,50
Net Getiri: 24.020 TL
Vade Sonu Tutar: 844.020 TL

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820 bin TL’nin mevduat faizi 32 günlük getirisi uçtu: Banka banka güncel oranlar - Resim: 13

Hayat Finans
Avantajlı Hesap
Kâr Payı: %37,58
Net Getiri: 22.289 TL
Vade Sonu Tutar: 842.289 TL

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820 bin TL’nin mevduat faizi 32 günlük getirisi uçtu: Banka banka güncel oranlar - Resim: 14

DenizBank
Kaptan Hesap
Faiz Oranı: %45,00
Net Getiri: 26.689 TL
Vade Sonu Tutar: 846.689 TL

DenizBank
E-Mevduat
Faiz Oranı: %42,25
Net Getiri: 25.058 TL
Vade Sonu Tutar: 845.058 TL

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820 bin TL’nin mevduat faizi 32 günlük getirisi uçtu: Banka banka güncel oranlar - Resim: 15

QNB
Kazandıran Günlük Hesap
Faiz Oranı: %44,00
Net Getiri: 26.096 TL
Vade Sonu Tutar: 846.096 TL

Yapı Kredi
Vadelİ Mevduat


Faiz Oranı: %42,00
Net Getiri: 24.910 TL
Vade Sonu Tutar: 844.910 TL

Türkiye İş Bankası
Vadelİ TL Mevduat


Faiz Oranı: %38,50
Net Getiri: 22.834 TL
Vade Sonu Tutar: 842.834 TL

NOT: BU HABERDE YER ALAN BİLGİLER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

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