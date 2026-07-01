Birikimlerini risksiz bir şekilde değerlendirmek ve enflasyona karşı korumak isteyen yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan vadeli mevduat hesaplarında rekabet devam ediyor.
820 bin TL’nin mevduat faizi 32 günlük getirisi uçtu: Banka banka güncel oranlar
820 bin TL’nin mevduat kazanç getirisi belli oldu. Bankaların güncel mevduat faiz oranları ortaya çıktı. İşte banka banka güncel oranlar...Züleyha Öncü
Bankaların sunduğu "Hoş geldin" faizleri ve günlük kazandıran hesap kampanyaları ile faiz oranları yüzde 47 seviyelerine kadar ulaştı.
CEPTE TEB
Marifetli Hesap
Faiz Oranı: %46,00
Net Getiri: 27.282 TL
Vade Sonu Tutar: 847.282 TL
ODEA
Günlük Kazandıran Oksijen Hesap
Faiz Oranı: %45,00
Net Getiri: 26.689 TL
Vade Sonu Tutar: 846.689 TL
Yeni Vadeli Mevduat
Faiz Oranı: %42,50
Net Getiri: 25.207 TL
Vade Sonu Tutar: 845.207 TL
ON Dijital
ON Plus
Faiz Oranı: %46,00
Net Getiri: 27.282 TL
Vade Sonu Tutar: 847.282 TL
E-Mevduat
Faiz Oranı: %42,50
Net Getiri: 25.207 TL
Vade Sonu Tutar: 845.207 TL
AKBANK
Vadeli TL Hesap
Faiz Oranı: %42,50
Net Getiri: 25.207 TL
Vade Sonu Tutar: 845.207 TL
Serbest Plus Hesap
Faiz Oranı: %42,00
Net Getiri: 24.910 TL
Vade Sonu Tutar: 844.910 TL
ALTERNATİF BANK
VOV Hesap
Faiz Oranı: %46,00
Net Getiri: 27.282 TL
Vade Sonu Tutar: 847.282 TL
ING
Turuncu Hesap
Faiz Oranı: %45,00
Net Getiri: 26.689 TL
Vade Sonu Tutar: 846.689 TL
GETİRFİNANS
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44,00
Net Getiri: 26.096 TL
Vade Sonu Tutar: 846.096 TL
Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %42,00
Net Getiri: 24.910 TL
Vade Sonu Tutar: 844.910 TL
N Kolay Bono
Faiz Oranı: %41,00
Net Getiri: 24.317 TL
Vade Sonu Tutar: 844.317 TL
Garanti BBVA
E-Vadelİ Hesap
Faiz Oranı: %41,00
Net Getiri: 24.317 TL
Vade Sonu Tutar: 844.317 TL
ENPARA
Vadelİ Mevduat
Faiz Oranı: %40,50
Net Getiri: 24.020 TL
Vade Sonu Tutar: 844.020 TL
Hayat Finans
Avantajlı Hesap
Kâr Payı: %37,58
Net Getiri: 22.289 TL
Vade Sonu Tutar: 842.289 TL
DenizBank
Kaptan Hesap
Faiz Oranı: %45,00
Net Getiri: 26.689 TL
Vade Sonu Tutar: 846.689 TL
DenizBank
E-Mevduat
Faiz Oranı: %42,25
Net Getiri: 25.058 TL
Vade Sonu Tutar: 845.058 TL
QNB
Kazandıran Günlük Hesap
Faiz Oranı: %44,00
Net Getiri: 26.096 TL
Vade Sonu Tutar: 846.096 TL
Yapı Kredi
Vadelİ Mevduat
Faiz Oranı: %42,00
Net Getiri: 24.910 TL
Vade Sonu Tutar: 844.910 TL
Türkiye İş Bankası
Vadelİ TL Mevduat
Faiz Oranı: %38,50
Net Getiri: 22.834 TL
Vade Sonu Tutar: 842.834 TL
NOT: BU HABERDE YER ALAN BİLGİLER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.