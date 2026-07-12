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Kaynak: AA

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kazanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek ağaçlık alana savruldu.

Kaza, İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.A. yönetimindeki 34 GS 070 plakalı otomobil U dönüşü yaptığı sırada, cadde üzerinde ilerleyen A.K. idaresindeki 42 ABB 15 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil önce orta refüje ve yön levhalarına çarptı, ardından karşı şeride geçerek ağaçlık alanda durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılardan üçü çevredekilerin ve polis ekiplerinin yardımıyla çıkarılırken, sürücü A.A. itfaiye ekiplerinin otomobilin kapısını kesmesiyle kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı 4 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, U dönüşü yapan otomobile hafriyat kamyonunun çarpması ve aracın savrularak karşı şeride geçtiği anlar yer aldı.