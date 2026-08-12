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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



YENİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün, kamuoyunda “Çerçeve Yasa” olarak bilinen düzenlemeye TBMM Genel Kurulu’nda “evet” oyu verdiğine yönelik bilgiler Bilecik’te tartışmaları beraberinde getirdi.

“Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi”, 10 Ağustos’ta TBMM Genel Kurulu’nda gerçekleştirilen görüşmelerin ardından kabul edildi. Oylama öncesinde YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel de TBMM’de yaptığı konuşmada yasa teklifine ilişkin partisinin yaklaşımını kamuoyuyla paylaşmıştı.

Oylamanın ardından sosyal medyaya yansıyan listelerde YENİ Parti’den 54 milletvekilinin “hayır”, 35 milletvekilinin ise “evet” oyu kullandığı ileri sürüldü. Paylaşılan listelerde “evet” oyu kullanan milletvekilleri arasında YENİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün isminin de yer aldığı görüldü.

Tüzün’ün kullandığı oyun “evet” olduğu yönündeki bilgiler Bilecik siyasetinde de gündeme geldi. “Terörsüz Türkiye” süreci ve Çerçeve Yasa'ya yönelik tartışmaların sürdüğü bir dönemde gerçekleşen oylama, kentte siyasi çevreler ve sosyal medya kullanıcıları arasında farklı değerlendirmelere neden oldu.

Oylamanın ardından Tüzün’ün sosyal medya hesabından kullandığı oya ilişkin doğrudan bir açıklama yapmaması da dikkat çekti. Tüzün’ün bunun yerine Genel Başkan Özgür Özel ile gazeteci Deniz Zeyrek’in konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşması, sosyal medya kullanıcıları tarafından farklı şekillerde yorumlandı.

Tüzün’ün paylaşımlarına yapılan bazı yorumlarda “evet” oyu eleştirilirken, kimi kullanıcılar seçimlerde bu tercihin karşılığının sandıkta verileceğini ifade etti.

Tepkilerden biri de YENİ Parti’nin Demokrat Parti kanadından gelen Bilecik Belediye Meclis Üyesi Muhittin Erkan Beler’den geldi. Beler, süreçle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada YENİ Parti ile olan bağını gözden geçireceğini kamuoyuna duyurdu.

İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Mehmet Can Kılınç da düzenlemeye tepki göstererek partisinin Çerçeve Yasa’ya karşı olduğunu açıkladı. Kılınç, Bilecik milletvekillerinin süreçteki tutumlarının takipçisi olacaklarını ifade etti.

Öte yandan YENİ Parti milletvekillerinin düzenleme konusunda aynı yönde oy kullanmadığı, oylamaya ilişkin kamuoyuna yansıyan listelerde parti içerisinden hem “evet” hem de “hayır” oylarının çıktığı görüldü.

Çerçeve Yasa oylamasının ardından başlayan tartışmaların Bilecik siyasetindeki yansımaları sürerken, Yaşar Tüzün’ün konuya ilişkin doğrudan bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.