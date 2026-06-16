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Kaynak: İHA

İstanbul'un Tuzla ilçesindeki bir tersanede bakım işlemlerine alınan bir gemide çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangın, Tuzla ilçesine bağlı Aydıntepe Mahallesi Güzün Sokak üzerinde yer alan tersaneler bölgesindeki Dentaş Tersanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tersane alanında bakımı yürütülen bir geminin bölümlerinden birinde henüz netleşmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Durumu fark eden tersane çalışanlarının hızlı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi yönlendirildi.

Kısa süre içerisinde adrese intikal eden itfaiye ekipleri, gemideki yangını kontrol altına alabilmek adına yoğun bir çalışma başlattı. Ekiplerin alevlere yönelik müdahalesi tüm hızıyla sürerken, yangının çıkış kaynağının ve nedeninin tam olarak belirlenebilmesi amacıyla olay yerinde inceleme başlatıldı.