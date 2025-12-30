Türkiye genelinde birçok alana yönelik yürütülen uyuşturucu, fuhuş, bahis, kara para aklama operasyonlarının bir ayağı da medyaya oldu.

'Uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkan sağlamak', 'örgüt kurmak ve yönetmek' ve 'çevresindeki kadınları cinsel ilişkiye sokarak sektörel ve maddi anlamda menfaat sağlanması' suçlarını işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy da tutuklanmıştı.

Ensonhaber'den gazeteci Rojda Altıntaş'ın aktardığına göre Ersoy, ifadesi alınmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Altıntaş'ın aktardığına göre Ersoy 'etkin pişmanlık'tan faydalanmak istedi.

ERSOY NE DEMİŞTİ?

İlk ifadesinde Mehmet Akif Ersoy, Mahkeme'deki savunmasında hakkındaki suçlamaların utanç verici olduğunu söylemişti.

Son iki aydır yakınlarıyla "Başıma bir şey gelir mi?" diye konuştuğunu anlatan Mehmet Akif Ersoy, "Ailem adına, bana güvenenler adına üzüldüm. İfadelerdeki sorular çirkin ifadelerdi. Gizli tanık yönünden sorulan sorulara, hepsine açık yüreklilikle cevap verdim" demişti.

"Ben Adli Tıp'a giderken rahattım, lakin oradan gelecek raporun benim için önemi yoktur" diyen Ersoy, savcılıkta kendisine yöneltilen sorulara tepki göstermişti.